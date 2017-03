'¿Quién nos va a pagar los daños?'

MATAMOROS, COAH.-

"¿Y ahora quién va a pagar por los daños, todo se nos echó a perder?", fueron las palabras de doña Petra Rodríguez Pacheco, una de las afectadas por el desborde del canal de riego. Al igual que ella otras cuatro familias registraron daños de consideración, pues sus casas prácticamente quedaron bajo el agua.

La señora platica que ella se dio cuenta que el agua empezó a correr porque su marido trabaja de noche y acababa de llegar y salió al patio para asegurarse que no dejara nada en la camioneta, fue cuando se percató que el agua empezó a correr, corrió y tomó a sus dos nietas, de cuatro y seis años y corrió para ponerse a salvo.

"Vi como venía mucha agua, corrí y agarre mis niñas pa' salirme pero no podía abrir la puerta, el agua me la aventaba, pero como pude salí, creía que me iba a ahogar", insiste.

Sobre la reparación de los daños, la señora dijo que se le aconsejó interponer una denuncia en la Procuraduría del Estado, contra quien resulte responsable.

Consideró que cada que se "suelta" el agua viven con el pendiente porque el canal lo llenan al "ras" y existe el riesgo inminente de que se presenten desbordes.

Lo mismo ocurrió en la vivienda de Elizabeth Romo, quien cuenta que fueron sus vecinos los que les avisaron que desalojaran la casa, porque se había "reventado" el canal y las casas se estaban inundando, por lo que de inmediato salieron para ponerse a salvo.

En su vivienda el agua tomo una altura de alrededor de un metro y debido a que la fosa séptica también se desbordó, el agua sucia se mezcló con la de riego y se metió al interior de la casa.

Todos sus muebles se mojaron, pero su preocupación más grande era el refrigerador ya que consideró que no tendría arreglo, mientras que los demás objetos al secarse podrían recatarse todavía.

"Los vecinos nos gritaban que nos saliéramos, que nos estábamos inundando; si no nos dicen ellos nosotros nos quedamos dormidos y nos hubiera pasado algo".

"Quisiéramos saber ¿quién nos va a pagar los daños? y ¿cuánto tiempo van a tardar en pagarnos?”. — PETRA RODRÍGUEZ, Afectada

Afectaciones. La señora Petra dijo que por ahora no puede habitar su casa ya que todo se mojó, espera que se le repongan sus pertenencias. (Fernando Compeán)