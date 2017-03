Critican proyecto de potabilizadora

AMBIENTALISTAS VEN PLAN COMO INCONGRUENTE, INVIABLE Y NEGATIVO

Ambientalistas manifestaron sorpresa por el anuncio del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, sobre la construcción de una planta potabilizadora del agua de la presa Francisco Zarco, pues indicaron que esto significa evadir completamente el problema de fondo en el tema de la calidad y la cantidad de agua para La Laguna, que es la sobreexplotación del Acuífero Principal.

Gerardo Jiménez, investigador de Biodesert, dijo que se está "dando la vuelta" al problema de la sobreexplotación, a fin de no afectar intereses de los agricultores de agua subterránea. Sin embargo, indicó que aún no se tienen los derechos de agua de río de los productores, lo que significaría construir una infraestructura que aún no tiene asegurado el suministro de agua.

"No es congruente", expresó. Dijo que el problema en la región Lagunera es claro en cuanto a que hay una extracción ilícita, ya que se extraen mil 100 millones de metros cúbicos (Mm3) cuando lo concesionado son 750, es decir, hay 350 Mm3 que podrían no extraerse, de contar con una política hídrica adecuada, de contar con medidores volumétricos en operación, con un sistema confiable para la regulación de los usuarios.

"La política hídrica está mostrando una incapacidad terrible, localmente, para resolver el problema, no pueden", indicó.

Pilar López, del Comité en Defensa de la Ecología (Codeco), dijo que la potabilizadora afectaría al sector social, mientras que a los usuarios de agua subterránea continuarían con la extracción.

"Pugnamos porque se pare el exceso de extracción, la sobreexplotación, que no se ponga la potabilizadora, es muy costoso y va a perjudicar al sector social, va a quedar todavía más empobrecido el campo", expuso.

Roberto Muñoz, presidente del consejo de cuenca Nazas-Aguanaval, dijo que se solicitará más información sobre este proyecto, pues consideró que sería muy complicado.

"Lo veo complicado, no tienen ni los derechos del agua, se está promoviendo el monitoreo del acuífero, del agua en el subsuelo, tener la telemetría o los mediores piezométricos", comentó.

Coincidió en que la potabilizadora podría no ser la solución más adecuada, pues, además del alto costo, se mantendría la sobreexplotación del acuífero Principal, que es una grave preocupación en la región.

