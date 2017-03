'Nació' por angustia y desesperación

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En medio de la angustia y la desesperación, nació Donadores Laguna como un "grito de ayuda" a los laguneros que por fortuna atendieron ese llamado. Y ahora en agradecimiento se ha convertido en una plataforma de apoyo que a lo largo de seis años, ha apoyado a más de 32 mil personas de todas las edades y la cifra crece día a día.

Javier Quintero Guridi, es su fundador y cuenta que para él Donadores Laguna "ha sido una gran bendición pese a los grandes retos, pese a las grandes dificultades que he tenido en este camino pese a los grandes señalamientos que muchas veces hicieron cuando empezaba como el que no iba a funcionar jamás, que era imposible, que iba ser una moda y que iba a terminar como una moda, y hoy esa la cadena de favores más grande del país, hoy es un orgullo para los laguneros".

Fue el caso de Ericka Gómez, su familiar, la que motivó a Quintero a emprender esa lucha, luego de que fuera diagnosticada con leucemia, caso que se tornó aún más complejo debido a su tipo de sangre B (-) negativo. En ese entonces y gracias al apoyo de su cofundador, Javier Amarante, creó un grupo que llamó Donadores de sangre b(-) para Éricka, en Facebook. Fueron 600 los integrantes, quienes iniciaron el movimiento. Dados los alcances de esta herramienta, ahora es una parte fundamental de Donadores Laguna.

Ahora son más de 30 mil 360 los seguidores de esta "cadena de favores" que se ha ganado la confianza de los laguneros y de otros mexicanos dentro y fuera del país.

"Hoy, Donadores Laguna goza de plena felicidad, seis años se dicen fácil, pero cada uno, cada día lleva una historia diferente, y cada paciente ha sido una historia diferente", dice con emoción.

Y es que asegura que son más de 37 mil las personas a las que se han apoyado. "Se dice fácil, pero estar publicando caso por caso, estar viendo cada minuto cada situación, donde me he involucrado en situaciones que han cambiado mi vida. He visto la muerte muy de cerca muchas veces, muchísimas veces me acostumbré a estar cerca para ayudar, lejos para no estorbar; he visto muchos niños descansar delante de mi. El día de mañana cuando me toque partir, quizá esos niños me van a estar esperando, y va ser mi gran orgullo".

A lo largo de estos seis años, Donadores Laguna se ha renovado. Más que ser un canal de conexión entre los voluntarios que desean dar su sangre y aquel que lo necesita, ahora está más allá de ese apoyo.

"Ha mutado, de ser una asociación que pedíamos sangre hemos operado a niños de corazón, hemos ayudado en el huracán, en la sequía, hemos ayudado en muchísimas situaciones que no imaginaba que podíamos hacer juntos, hemos hecho lo imposible".

Recientemente, Javier Quintero se sumó a la movilización que realizaron ciudadanos laguneros para "defender" y evitar que el emblemático monumento del Torreón fuera retirado de la desaparecida plaza cívica que se encontraba a la entrada de la ciudad. "Con un llamado de 24 horas, junto a más de 350 almas, alzamos la voz por un ícono de la Comarca Lagunera y me dio gusto porque la gente ya reconoce la labor de Javier Quintero, pero dejando un poco a Donadores, hoy Javier esa persona que lucha, el día de mañana me voy a ir orgullo y contento de que voy a dejar algo mejor para mi Comarca Lagunera, mi estado, México y por qué no, para el mundo".

De fiesta. Este 11 de marzo, se cumplen seis años de Donadores Laguna creado por Javier Quintero.