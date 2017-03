Alertan por falsas notas en las redes

TORREÓN, COAH.-

Alertan sobre prácticas de dudoso comportamiento ético en las redes sociales. Se trata de sitios que se ostentan como noticiosos y que toman una nota real, de un medio de comunicación serio, pero publican otra imagen, encabezado y pie de foto, con un titular que pudiera beneficiar o perjudicar a un determinado partido o aspirante, pero al momento de abrir el enlace, la información no coincide.

Miguel Crespo Alvarado, director del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Sistémico Interpretativas (GIISI), explicó que esto resulta muy perjudicial en términos de que se puede afectar la credibilidad de los medios.

Dijo que son dos prácticas que se han detectado. La más grave consiste en tomar una nota real de un medio serio y publicarla en Facebook con una cabeza e imagen distinta, de modo que pareciera que el medio hizo la publicación, cuando no es así.

"La mayoría de la gente sólo ve el titular, la foto, pero no hace el ejercicio de dar clic para enterarse de qué dice la nota, dan por hecho de que, si reconocen al medio como real, la información es verídica y no sienten la necesidad de revisar", comentó.

Destacó el caso de "Central de Medios", un sitio que engaña a la gente con una trampa en su forma de presentar las noticias, dando pie a una "guerra sucia" en términos electorales, pero también afectando la credibilidad de los medios.

La otra consiste en un medio de comunicación falso que publica información falsa para favorecer la imagen de un aspirante o perjudicar a otro, pero indicó que esto es fácilmente detectable. Se han encontrado al menos ocho sitios de este tipo en Coahuila y algunas claramente manejadas por la misma persona, como "Coahuila News", "Coahuila News Times" y "Coahuila Times".

"Son tres páginas de creación relativamente reciente que evidentemente están siendo manejadas por la misma persona, tienen la misma estética, publican la misma información", comentó.

Crespo Alvarado señaló que, en la primera práctica, hay algunos usuarios muy burdos, que postean en su página de Facebook y después pautan, de modo que resulta más fácil identificar, a partir de quienes comparten, que hay detrás de la publicación, mientras que la forma sofisticada implica una pauta directa en la publicidad, por lo que no se deja huella en la línea de tiempo.

"La publicación aparece por el tiempo pautado y luego desaparece de Facebook, no hay manera de recuperar esa información, Central de Medios trabaja bajo este mecanismo, agarran una nota de un medio, la truquean en términos de cómo la comparten, pero el medio no se da cuenta porque no sufre ninguna alteración en su portal", explicó.

El director de GIISI dijo que Facebook no proporciona herramientas para combatir esta práctica, salvo dejar de ver esta publicidad. Señaló que el tema escapa del marco de la Ley, de ahí su gravedad.

El investigador recomendó a los usuarios de redes sociales que verifiquen siempre la información y la fuente antes de compartir alguna publicación, ya que "hay sitios como Central de Medios, Coahuila News, Coahuila Times, donde alguien se está ganando la vida a partir de mentir".

