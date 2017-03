No me hagan enojar: alcaldesa de Lerdo tras robo de equipo en Sapioriz

LERDO, DURANGO.-

LERDO, DURANGO







COMENTAR

La alcaldesa María Luisa González Achem está molesta. Hace 4 meses el Ayuntamiento que preside adquirió e instaló un equipo para resolver el problema del drenaje en el ejido Sapioriz, mismo que tuvo un costo de mas de medio millón de pesos sin embargo ya fue robado y el problema seguirá afectando a la comunidad.

La alcaldesa pidió a la ciudadanía apoyo y a los ladrones que se pongan a trabajar pero también lanzó una advertencia a los responsables: “Qué no me hagan enojar”.

Fue a finales de octubre del año pasado que la alcaldesa acudió a Sapioriz acompañada de los mismos habitantes quienes entonces agradecieron quediera cumplimiento a esta solicitud de resolver el problema del drenaje.

El Municipio rehabilitó el cárcamo de rebombeo con un nuevo equipo que daría servicio a mil 750 habitantes.

Estos trabajos se ejecutaron con recursos del Ramo 33 que se destina para diversas obras prioritarias, siendo muchas las que están en lista de espera debido a las necesidades que tiene Lerdo. Se invirtieron en la rehabilitación del cárcamo 540 mil 590 pesos.

“Estoy muy molesta porque acababa de resolver lo del drenaje en Sapioriz y me robaron todo y así nunca voy a acabar. Que la gente no se sume al beneficio y desarrollo de Lerdo pues… Caramba!”, dijo la alcaldesa, quien enfatizó: “Y ellos mismos son, entonces una invitación a los ciudadanos a que me ayuden y colaboren por favor".

La alcaldesa dijo que una solución sería cercar la zona e instalar sistemas de protección que incluso pudieran representar un riesgo para los ladrones pero que esto también representa gastos y que se trata de eficientar el recurso debido a que hay muchas necesidades de obra de mejora de drenaje en varias comunidades rurales y zona urbana de Lerdo.

“Tienes que aplicar esos recursos en otros drenajes pues por ejemplo en Las Piedras que acabo de ir me reportaron que está brotando el drenaje y hay que arreglar. En Villa Juárez también fui a develar una placa y me reportaron que se hizo una Laguna y si seguimos así Lerdo va a seguir igual”, dijo la alcaldesa quien solicitó la colaboración de los ciudadanos para reportar cualquier situación anómala y no cometer estos actos.

“Le pido a la ciudadanía que me ayuden con las obras y el esfuerzo que se hace y el dinero que se invierte porque son muchas las necesidades y el drenaje es prioridad.

Que como sociedad civil cambien esa mentalidad y esa cultura y que se pongan a trabajar que tengo mas de 6 mil empleos generados, esas personas que hacen eso por qué no trabajan para ganarse la vida honradamente?, que me ayuden porque si no nunca vamos a sacar a Lerdo adelante y no habrá dinero que alcance ni tiempo ni recurso humano porque los traigo trabajando hasta las 12 o 1 de la mañana entonces no se vale… Que no me hagan enojar”, dijo



Fue a finales de octubre del año pasado que la alcaldesa acudió a Sapioriz en solicitud de resolver el problema del drenaje. (ARCHIVO)