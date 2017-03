Reubican El Torreón

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En medio de una polémica y luego de todo un día en que se realizó el proceso de desmonte de las 16 columnas del monumento El Torreón, testigo durante 43 años de la vida de la ciudad en una de sus principales entradas, hoy se realizará la segunda fase con su traslado para resguardarlas en la Unidad Deportiva Torreón.

Ahí, las secciones de material de concreto y acero, serán conservadas por alrededor de 7 meses, mientras transcurra la construcción de la Estación Nazas, una obra subterránea que dará paso al sistema de transporte Metrobús Laguna que unirá a Torreón con Matamoros a través de un par vial, un eje troncal y carriles laterales que se hacen paralelamente.

Ayer a temprana hora, grúas especiales y camiones de carga se apostaron en el bulevar Constitución, entre Múzquiz y Ramos Arizpe donde hace más de un mes y medio empezaron las obras de la terminal que incluyó demoler la Plaza Cívica sobre la que se encontraba este monumento.

Después de varios días en que se trabajó para quitar el anillo de acero que unía en su parte superior las secciones de la estructura, finalmente ayer y utilizando hilo diamantado, se cortó la base de cada una.

Con una grúa las piezas fueron desmontadas y colocadas sobre una base de madera en el piso.

Las opiniones respecto a la reubicación de la estructura para almacenarla temporalmente originó posturas encontradas, principalmente si este elemento es histórico lo cual fue aclarado por la Junta de Conservación del Centro Histórico que aclaró que si bien es un emblema de la ciudad, no aparece en el Catálogo oficial del INBA, tampoco del INAH y no se encuentra dentro del perímetro del Centro Histórico de la ciudad.

Por su parte, el historiador y politólogo, Carlos Castañón Cuadros, manifestó que "claramente estamos viendo la difusión de un gobierno que no escucha, ni quiere escuchar, ya llegamos a la luna, y no es posible que nuestro gobierno no tenga los técnicos, la inteligencia, la imaginación para conservar el monumento y al mismo tiempo, hacer la obra del Metrobús".

Dijo que la sociedad no está en contra de la obra, sino de que no se preserven los monumentos históricos de la ciudad. "De que se atropelle, de que no se consulte con la ciudadanía la destrucción de una plaza y de un monumento de 43 años de edad que nos identifica", expuso.

Vecinos que radican desde hace 30, 40 y 55 años en colonias aledañas al monumento, salieron ayer de sus casas para presenciar el desmonte de las 16 secciones que componen la emblemática estructura.

"Si (José) Solís Amaro viviera, este señor venía y a toda esa bola les mentaba la madre... cuando inauguró todo esto, pasó por aquí y a todo mundo nos saludó, no es posible que ahora vengan a destruir 'el Torreoncito', una parte de nuestra historia", expresó con molestia María, una vecina que vive en la colonia Ana desde hace 55 años.

"No deberían de quitarlo porque es el símbolo de aquí de Torreón, es lo que nos identifica. Yo aquí llegué a vivir a los 13 años y ahorita tengo 77, las autoridades hacen y quitan y ponen, ya nos quitaron la vista, la entrada de Torreón, ya nos quitaron nuestra placita, ahí mis hijos corrían, nos íbamos a platicar, a convivir, al municipio le vale, el poder es el poder", dijo María de Jesús, otra colona inconforme.



Nada.- En la tarde, así quedó vacía la base donde estaba el monumento al Torreón. Seguirán las excavaciones de la terminal. (Fernando Compeán)

TEMAS RELACIONADOS Metrobús Laguna,