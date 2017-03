Prevén licitar en días el Metrobús

El siglo de torreón

El gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres dijo que muy pronto se darán a conocer a los gobiernos municipales de Gómez y Lerdo, así como a los transportistas, los resultados del estudio vial que indicará la ruta adecuada para el Metrobús. Además, dijo que la próxima semana podrían definirse las fechas para lanzar la licitación de las primeras obras correspondientes a la infraestructura necesaria para este nuevo medio de transporte.

Sobre la licitación, el gobernador dijo: "Ayer (miércoles) se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Hacienda. Nosotros creemos que la próxima semana viene la gente de Hacienda, de Fonadin (Fondo Naconal de Infraestructura), que es el fideicomiso que maneja estos recursos para definir más o menos las fechas".

El gobernador dijo que se encuentra dialogando con las autoridades locales y que en próximos días se reunirá con los prestadores de servicios de transporte público de La Laguna "para que podamos ir muy de la mano y que este proyecto le sirva sobre todo a los usuarios, que la gente tenga en La Laguna un servicio de transporte público digno, seguro y que nos permita que haya una mejor conectividad, más fácil la movilidad de las personas en La Laguna". aseguró.

El gobernador confirmó que se cuenta con 140 millones de pesos para iniciar las obras de infraestructura básica para el Metrobús, pero aclaró que la inversión será mucho mayor, además de que el proyecto es a mediano y largo plazo debido a su alcance, y porque fue un proyecto no apoyado por el Gobierno anterior, pero retomado con el Gobierno actual.

"De inicio tenemos 140 millones, pero esta obra va a costar mucho más, es una cantidad que… Hay que decirlo, no se va a terminar ni en uno ni en dos años posiblemente. Esto se va a llevar más tiempo, pero lo importante es que iniciemos y ustedes saben que este proyecto lo retomamos porque el Gobierno anterior lo había cancelado y nosotros lo estamos retomando, por eso se está llevando más tiempo del que nosotros hubiésemos querido", explicó el gobernador.

No obstante, José Aispiro no consideró prudente adelantar resultados del estudio vial respecto a la ruta antes de presentarlo a las autoridades locales y los transportistas.

"Se mandó a hacer un estudio con una empresa especialista en la materia, la empresa les va a presentar ya a las alcaldesas, tanto de Gómez Palacio como de Lerdo, el proyecto. Igual se lo va a presentar a los propios transportistas".

Lo que sí aseguró es que se harán las obras necesarias como puentes viales y demás para para que no haya nada que evite el avance del Metrobús.

"Como gobernador siempre seré respetuoso de la gente profesional en cada materia, yo no soy especialista. El estudio ya lo tienen, pero se platicará en los próximos días. Está el compromiso del gobernador, que es una gente de palabra, que esto se va a hacer, va caminando y va caminando muy bien", dijo el mandatario estatal de Durango.

Archivo

Antes de hablar de ruta viable...

El gobernador dijo que será respetuoso:

⇒ La empresa especializada dará a conocer a las autoridades de Gómez Palacio y Lerdo, así como a los transportistas, el estudio vial que aporta las rutas que podría seguir el Metrobús.

⇒ El gobernador pidió no comer ansias respecto a los avances del Metrobús, pues recordó que no hay el avance deseado en este proyecto porque en su momento no fue apoyado por la anterior administración estatal, y que el actual Gobierno que preside es el que retomó el proyecto, mismo que está avanzando, puesto que ya tienen el recurso inicial para empezar.