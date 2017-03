Esperan Guerreros dos duelos claves en la Liga

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- Los dos próximos partidos en la Liga MX, ante Rayados y Xolos, servirán para que Santos Laguna sepa sus aspiraciones reales en el Clausura 2017.

Así lo dijo el cancerbero de los Guerreros, Jonathan Orozco, quien además indicó estar totalmente recuperado de la contractura muscular sufrida en su hombro derecho y en donde espera que ante los regios, la violencia no brote en la tribuna.

"Nos hace falta ganar porque hemos jugado bien, practicado buen futbol y se ha tenido la pelota, nos sirve para saber a qué aspira Santos, esos equipos están peleando la parte de arriba, es un parámetro muy bueno para Santos, esperemos poder responder para buscar la calificación" dijo tras la práctica húmeda y fresca de ayer en el TSM.

El cancerbero se lamentó de la pérdida de puntos, donde los han empatado en partidos claves en los últimos minutos, aunque con las unidades que han dejado ir de local, estarían en otra posición en la tabla general.

"Tenemos llegadas de gol, creo que ha faltado algo de tino, un poco de fortuna, no se puede hablar de mal futbol y tampoco creo que alguien nos haya pasado por encima".

Debido a un problema en su hombro derecho, Jona se perdió el choque de la semana en CU frente a los Pumas UNAM, en la única derrota que los Guerreros han tenido en la campaña de la Liga MX.

"No tiene nada que ver con mis operaciones, fue algo muscular, me pudo haber pasado en la pierna, pero me tocó en el hombro porque me estiré de más, fue una semana la que tuve de recuperación y salí rápido".

El guardavallas confesó, que se habló con el "Chepo" de la Torre previo al duelo ante los universitarios y se optó por que no se arriesgara, para evitar un desgarre y ya recuperado al 100, ya pudiera jugar como lo hizo el miércoles en Aguascalientes por la Copa ante el Necaxa".

Por otro lado, Orozco confía que la violencia no brote ni la pasión se desborde en las tribunas del Corona ante Rayados, ya que debe disfrutarse con un espectáculo como tal.

El cancerbero de Santos Laguna, mandó un mensaje para el domingo a los seguidores laguneros y regios: "Es a las dos aficiones, la de Rayados es respetuosa y conozco a la mayoría de la gente".

Dijo que el choque ante los Guerreros, también es especial para los de la Sultana del Norte y lo dice con conocimiento de causa, ya que al estar 20 años en la institución albiazul.

"Conozco a quienes viajan, vendrán a apoyar, pero se debe erradicar la violencia, son 90 minutos de pasión solo en la cancha y no debe pasar de ahí".

Reconoció que nunca esperó enfrentarse al equipo en el cual pasó toda una vida y al que le va, pero como profesional que es, debe enfrentar el partido y siempre con la mentalidad de triunfar.

"Quiero ganar, que sumemos de tres puntos, por todo lo que engloba, unidades para acercarnos a la calificación y para el porcentaje, sin importar quien esté enfrente".

Hizo mención aparte a la afición de los Rayados, ya que es un tema diferente, teniéndole un agradecimiento y cariño especial, por lo que le demostraron durante su estancia en la Sultana, así como quien lo apoyó.

"Trataré de hacer lo mío, lo que me gusta hacer, un gol es para festejarse y lo haré, dudo mucho que ellos (aficionados regios) no duden en hacerlo en caso de anotarme, es su equipo, es algo normal y lógico".

Pero Jona dejó en claro que hay un respeto y eso no cambiará por un gol y festejo, sabiendo que sería para los Guerreros un triunfo importante, ya que se toma como un clásico para la gente de la Laguna.

"Me tocó disfrutar más que sufrir, yo quiero ganar títulos, sin duda para mi es algo muy especial, hay rivalidad muy fuerte, pero dentro de los 90 minutos debemos ganar".

Enfatizó que no tiene ningún tipo de problema con el "Turco" Mohamed, a quien le aprendió muchas cosas, por lo que hay una relación de cordialidad y siempre estuvo para adquirir la mayor enseñanza posible.

2

De Liga MX y tres de la 'Concachampions' logró Jonathan Orozco con los Rayados.

Los Guerreros del Santos Laguna durante el entrenamiento de ayer en el TSM. (Fotografía de Jesús Galindo)

(Fotografía de Jesús Galindo)