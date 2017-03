Sofía no olvidará Torreón

TORREÓN, COAH.-

El ocho de marzo Sofía Niño de Rivera posteó un video en su canal de YouTube en el que reveló que no le gusta celebrar el Día Internacional de la Mujer.

"Me parece una mam…, yo no festejo el Día de la mujer y les voy a decir por qué, porque me parece una estupidez que como sociedad sigamos festejando el Día de la mujer: número uno porque empezó en 1917, qué es lo que no está diciendo eso… que no hemos avanzado como sociedad, que exista el Día de la mujer sólo hace que nos sintamos peor de ser mujeres", comentó en su clip.

Un día después de expresar su ideología ante dicha celebración generando comentarios a favor y en contra, Sofía arribó al Teatro Nazas de Torreón, en donde presentó su tour denominado No es el de Netflix; esto en alusión a su show que se encuentra en esa plataforma denominado Expuesta.

Sofía, sí la misma que cuestionó el presidente Enrique Peña Nieto acerca de que si estaba listo el gobierno para un pueblo educado, hizo de las suyas en el Nazas. Con su peculiar sentido del humor que no conoce límites divirtió a la audiencia el día de ayer.

Ante cerca de mil 100 personas, inició a las 21:00 horas el espectáculo con el comediante Nicho Piña Vera. Él habló de temas como las dietas y las cajeras de una conocida cadena de tiendas de conveniencia.

Diez minutos después llegó al escenario Sofía Niño de Rivera, lo primero que hizo fue captar al público con su teléfono celular.

"Los grabo ahorita porque al final no sé si me van a aplaudir. Cómo está Torreón, es la segunda vez que vengo y ésta sí no se me va a olvidar porque hay un chin... de gente", exclamó la comediante.

Con su lenguaje de señora -como ella misma se refiere a sus expresiones- atrapó al público con anécdotas del bótox, la sobrepoblación mundial, las feministas que hacen problema de todo y la obsesión de ciertos habitantes de provincia por comprar donas de una conocida marca internacional en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Niño de Rivera reveló que lo más difícil que le ha tocado vivir en su carrera ocurrió cuando estuvo con Peña Nieto en 2016 con motivo del Día del Internet ya que tuvo que aguantarse las ganas de no darle un zape al mandatario.



