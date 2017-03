Familia tomará acciones legales

CIUDAD DE MÉXICO.- "Me duele, por supuesto. Soy un ser humano y a mi padre lo amo", son las pocas palabras que emitió José Manuel Figueroa sobre la reciente vinculación de su padre Joan Sebastian con la trata de personas.

El cantante aseguró que no ha hablado con sus abogados y que legalmente no puede dar información, pero adelantó que piensan demandar la columna escrita por Héctor de Mauleón.

"Hemos tenido acuerdos y desacuerdos, ustedes lo saben porque están enterados de todo y si no lo inventan. En este caso los herederos y el albacea estamos de acuerdo que debe hacer una acción legal la cual se va a tomar", explicó.

Después se molestó con la pregunta de una reportera, quien le cuestionó si su padre se había enterado de los testimonios.

"Fue muy ignorante tu pregunta, las declaraciones son del 2009. Discúlpame, acabas de hacer que se acabe la entrevista. Lo lograste, es tu espacio, te hiciste famosa, qué buen trabajo haces, ¿te puedo dar un beso?", le dijo.

José Manuel no quiso ahondar en el tema, pero llamó una falta de respeto que se manche el nombre de Joan Sebastian, todo en un showcase organizado para la presentación de su nuevo álbum No estás tú, que cuenta con composiciones propias y de su fallecido padre.

Durante la noche interpretó temas como Tatuajes y Sentimental.

"A veces ciertas personas de los medios de comunicación y también la familia me critican de que canto canciones de Joan Sebastian y piensan que soy una imitación pirata de mi padre, está bien que lo digan porque hay libre expresión pero a veces no entienden que en días como hoy es necesario cantar esas canciones. Cuando escucho al público que corea las canciones me doy cuenta que mi padre sigue vivo", señaló.

Además, refirió la importancia que tiene este disco para él pues es el primero sin la asesoría, los consejos y hasta los regaños del nacido en Juliantla. Joan Sebastian partió, por lo que fue la primera vez que se afrontó en solitario a un escenario y a un estudio de grabación donde había una gran ausencia.

Presenta su disco No estás tú

José Manuel Figueroa regresó a la escena musical y la noche de este miércoles ofreció un showcase en el patio de su actual casa discográfica, donde presentó algunas de las canciones de su nuevo álbum titulado No estás tú.

El material contiene 12 temas, cinco de los cuales son de su autoría y los restantes son composiciones de su padre Joan Sebastian.

Acompañado de su Banda El Tarolazo y el grupo Bandolero, José Manuel, quien apareció con saco claro, sombrero negro y bigote como el que usaba su papá, deleitó primero con sus éxitos Expulsado del paraíso, Quiero, El primer tonto y Rosas y Espinas, para luego presentar las canciones de este álbum, producido por él y con cortes alegres y románticos a ritmo de banda.

"Este es un disco muy especial, un disco que me costó mucho hacerlo sin tener los consejos de mi padre. Fue difícil y al consultar con mi guitarra sabía que el momento más difícil sería éste, el presentar el primer disco de mi carrera sin mi padre. Hoy por primera vez estoy yo solo en el escenario y para comenzar qué mejor que algo del señor Joan Sebastian, un tema campirano que dice así...".

Y José Manuel comenzó la presentación de su nuevo disco con Me encabroné, canción movida y bailable con todo el sello autoral de "El Rey del Jaripeo".

El cantante guerrerense siguió con el sencillo del disco Adiós, de su inspiración, así como con Tierno pecado, Ya me acostumbré, entre otros temas.

Entrevista. Al final del miniconcierto, José Manuel Figueroa accedió a hablar con los medios de comunicación sobre su padre.