El Ejército seguirá en las calles: Cienfuegos

"No nos vamos a retirar yo no sé de dónde salió la idea; la gente es la que no quiere que nos vayamos, no es nada mas la orden del presidente de la república es la sociedad la que nos esta exigiendo que no nos vayamos y ahí vamos estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario" declaró esta mañana en su visita a San Pedro, Coahuila el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

El fin de semana pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong advertía a la Cámara de Diputados que las Fuerzas Armadas habían iniciado su repliegue en algunos territorios.

Hoy al realizar un recorrido por lo que será el nuevo cuartel militar que se construye en el ejido La Rosita de San Pedro, segundo en su tipo en el país después del que se encuentra en Apocada, Nuevo León dijo: "Lo que estamos buscando es diversificar a nuestra gente, tener una mayor cobertura en el territorio nacional esa es la orden que tenemos del presidente (Enrique Peña Nieto) que abarquemos mas espacios para darle certeza a la sociedad. El Ejército en las calles continuará".

Sobre las declaraciones de Osorio Chong, comentó: "yo creo que habría que preguntarle al secretario de Gobernación, yo creo que él se refiere a que en aquellos estados donde no hay la voluntad, la disposición para reconstruir sus policías y atender sus responsabilidades seguramente estará proponiendo que disminuya la presencia".



El titular de la Sedena recorrió esta mañana la obra del cuartel militar en San Pedro, acompañado por el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y el director de la Conagua, Roberto Ramírez. (EL SIGLO DE TORREÓN)

