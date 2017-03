Operador de 'Los Rojos' era buena gente, comentan vecinos

CUERNAVACA, MOR.-

Vecinos de Guillermo Mercado Brito, presunto operador financiero del cártel de “Los Rojos”, sospechaban que algo andaba mal con la familia que habitaba en una de las últimas casas de la calle José María Morelos y Pavón.

Por eso cuando supieron que elementos del Gabinete Nacional de Seguridad catearon el domicilio y detuvieron al jefe de esa familia sólo dijeron para sí mismos: “Ya le cayeron a ese cabrón”.

En esa casa fue detenido ayer miércoles Guillermo Mercado Brito en calidad de presunto operador financiero de Santiago Mazari, líder de “Los Rojos”, la célula delictiva cuyo campo de acción está en Guerrero, Morelos, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la radiografía que tiene la Comisión Estatal de Seguridad en Morelos.

“Le dicen 'La Migaja'. Ya tenía harto tiempo que andaba en cosas, y nomás de la noche a la mañana se fue para arriba. Arregló su casa, la puso de lujo hasta los muebles los aventó y trajo puro (colchón) king size, cocina integral; todos los muebles de Cuernavaca. Hasta el material para construir su casa venía de Cuernavaca”, cuentan sus vecinos.

Guillermo Mercado vivía en el poblado de San Gabriel Las Palmas, uno de los sitios de la zona sur del estado, controlados por Santiago Mazari, cuya presencia creció cuando su tío Alfonso Miranda Gallegos llegó a la presidencia municipal de Amacuzac para el trienio 2009-2012.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), Guillermo Mercado es señalado como probable responsable de las operaciones financieras y coordinación logística de "Los Rojos".

También se le considera como probable administrador de una red de enlaces dedicados a la extorsión de servidores públicos, de cobro "por derecho de piso" a comercios y por ser quien gestionaba las operaciones de compra-venta de ganado e inmuebles para El Carrete.

Su detención ocurrió en la madrugada mediante un operativo que consideró la revisión y ocupación de varias casas aledañas. Una de las vecinas cuenta que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) tocaron varias puertas antes de irrumpir violentamente en el domicilio de Guillermo Mercado.

“Allá arriba hasta el fondo se metieron y el señor ya viejo que vive ahí les dijo: ‘¿Qué cosa andan buscando, aquí no hay nada? Ya váyanse, aquí no van hallar nada’.

“Que me levanto y que miró pa allá abajo y que veo el monto de policías. Hijo de la madre, que me agacho, no me vaya a tocar un balazo. Dije ‘hijo de la madre, ya le cayeron a este pendejo. Ya se lo cargo la …’. Y así me amaneció”, contó la mujer.

Dice la vecina que otros habitantes de la calle contaban que la familia del Migajas eran generosos con quien les pedía ayuda. “Eran muy buenas gentes”, decían.



