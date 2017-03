No está en riesgo la temporada de Vaqueros: Érick Arellano

Aarón Arguijo Gamiochipi

- No existe ningún riesgo de que sea cancelada la participación de Vaqueros del Unión Laguna en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, así lo dio a conocer ayer Érick Arellano, en exclusiva para El Siglo de Torreón.

El copropietario del equipo guinda realizó una breve visita al campo de entrenamiento de los Vaqueros en el estadio de la Revolución, donde platicó con los peloteros, con el gerente general David Cortés y el gerente deportivo Francisco Méndez, para enseguida charlar con El Siglo y dejar en claro que el equipo va a participar en la temporada, tal y como estaba planeado, despejando cualquier incertidumbre de los aficionados que pudiera haber sido generada tras la publicación que realizó la revista Proceso, días atrás.

"El día 31 vamos a estar arrancando en gira y el 4 de abril vamos a jugar aquí en casa, quiero transmitirles confianza y tranquilidad a la afición, lo que la nota disparó son temas que venimos arrastrando desde el 2015 y son temas fiscales, no tienen nada qué ver con temas de lavado de dinero, me han cuestionado en la prensa porque se preocupa la afición en Torreón y también en Yucatán, pero no hay ningún problema, nuestro grupo empresarial se rige en las normas legales, categóricamente desconocemos que haya lavado de dinero en Grupo ArHe y en Vaqueros del Unión Laguna, no hay nada qué temer, la misma nota dice que no se encontró lavado de dinero, no se encontró porque no lo hay", dijo categórico.

Érick y su hermano Juan José Arellano Hernández son los directores y propietarios del Grupo Empresarial ArHe, se trata de dos empresarios jóvenes que han entrado con fuerza en el beisbol mexicano al ser propietarios de dos equipos de LMB y una academia de peloteros en Mazatlán, donde se criaron.

El que la gente los señale por su apellido, al que podrían vincular con los hermanos Arellano Félix, además de por su lugar de origen, es algo a lo que ya incluso están acostumbrados: "a lo mejor ya es algo a lo que estamos acostumbrados, no nos ofende, hemos vivido con eso toda la vida, la región geográfica donde nacimos no nos beneficia, mucho menos el apellido, es entendible, no pasa nada, finalmente cuando concluyen los procesos, las investigaciones, triunfa la verdad y nos ganamos la confianza de la gente, tenemos años operando dentro del marco legal, entonces no hay ningún problema, no veo algún riesgo en la liga, lo único que me preocupa es alguna lesión en el equipo o que la afición no venga" aseguró Érick.

La revista Proceso manejó que los hermanos Arellano Hernández tienen congeladas sus cuentas bancarias, lo que Érick aceptó, explicando que eso se realiza como medida precautoria al investigar cuestiones fiscales de empresas grandes, pero confía en que en los próximos días se resuelva favorablemente la investigación que se realiza, tal y como sucedió en 2015 y 2016. Añadió Arellano Hernández que si hubiesen indicios de lavado de dinero, no hubiesen podido disputar las temporadas 2015 y 2016, ni serían aceptados por la asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol, pero al manejarse de manera legal, nunca han tenido problemas que les impidan operar sus equipos o sus otros negocios.

En cuanto a temas deportivos, Arellano Hernández asegura que está satisfecho con el roster que se ha conformado: "veo a un equipo muy competitivo, joven, muy rápido y creo que va a ser el 'caballo negro' del Norte, le pregunté a David (Cortés) y a Ramón (Orantes) ¿qué le falta al equipo? Y me dicen que solamente le falta empezar la temporada, les gusta el equipo que tienen, con muchachos compitiendo por una posición, no hay posiciones seguras, cualquiera le puede comer el mandado al otro y eso se está viendo en una sana competencia, creo que debemos de ser el equipo de promedio de edad entre los tres más bajos de la liga", argumentó.

Algunos aficionados han mostrado su preocupación debido a que jugadores que pertenecían a Vaqueros fueron cambiados a Leones de Yucatán, por lo que hubo quien catalogó a Laguna como "hermano menor", a lo que Arellano respondió: "yo preguntaría ¿cuál jugador emblemático se fue a Yucatán? Aquí tenemos a Ricky, que tuvo una tremenda temporada, vuelve Brad Snyder, viene Crenshaw, está Kerth, trajimos a Quevedo para reforzar la rotación, viene Lugo después de una buena temporada, sin hablar mal de los que se fueron, creo que tenemos mejor defensiva que el año pasado, basta checar las estadísticas de los errores que hizo Laguna el año pasado. Les pedimos a los aficionados que nos apoyen, que sumen con nosotros y nos tengan confianza, es un buen proyecto con muchachos jóvenes que van a crear identidad, como lo hizo Ricky, vengan al estadio, tiene que pesar", finalizó.

Agotadora jornada de entrenamientos tuvieron ayer los integrantes de Vaqueros del Unión Laguna, al cumplirse diez días de prácticas en la pretemporada 2017. Los trabajos extras continúan en el campamento guinda de cara a la campaña 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Práctica adicional en el bateo previo al inicio de la jornada grupal para Ricky Álvarez, Jaime Pedroza, Ethan Chapman, Néstor Linares, Francisco Lugo y Carlos González en la jaula anexa al club house bajo las órdenes de Carlos Sievers.

El cuerpo de receptores estuvo activo de igual manera temprano por la mañana, Noé Muñoz se encargó de dirigir las acciones, pelotas de tenis proyectadas con raqueta para trabajar en la reacción, evitando que la pelota pase hacia atrás. El grupo saltó a la raya del jardín derecho para iniciar la plática a las 9:00 horas y proseguir con el acondicionamiento físico y calentamiento de brazos. El plantel realizó ejercicios de toques bola y señales con el equipo completo, todo el staff de lanzadores recibió indicaciones de su cuerpo técnico para ejecutar las jugadas designadas, toques por primera, por tercera y de frente con lanzamientos hacia las bases y con los bateadores fungiendo como corredores en base, el ejercicio se extendió por más de 45 minutos.

Los lanzadores realizaron ejercicios de acondicionamiento físico impuesto por los trainers, fortaleciendo las piernas y aumentando la capacidad física en general. Los bateadores al finalizar la práctica de bateo colectivo, tuvieron sesiones de toques de bola y rondas extras de bateo en la jaula anexa. La jornada concluyó con sesión de gimnasio por la tarde.

El menor de los hermanos Arellano Hernández estuvo de visita en el estadio de la Revolución y aseguró que los aficionados laguneros deben estar tranquilos respecto al futuro de su equipo en la Liga Mexicana. (Especial)