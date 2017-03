Se desata trifulca en bloqueo

MANIFESTANTES SE ENFRENTARON A VARIOS AUTOMOVILISTAS EN LA ANTIGUA CARRETERA TORREóN-SAN PEDRO

Intensa movilización se generó tras una trifulca, ocurrida en medio de una manifestación de Antorcha Campesina en Torreón.

Fue minutos después de las 14:00 horas del martes que se reportó un bloqueo en la antigua carretera Torreón-San Pedro, por lo que acudieron patrulleros municipales y de la Fuerza Coahuila, quienes se encontraron a unos 40 vecinos de la colonia Villas San Agustín tapando el paso a los vehículos.

Los quejosos exigieron solución a problemas de drenaje y agua potable en su sector, pero en medio del bloqueo se enfrentaron a varios automovilistas que trataban de circular rumbo al norte de la rúa.

"No entienden que es la única forma que tenemos de exigir solución, Érika Sotomayor y Raymundo Rodríguez no nos hacen caso, no quieren recibirnos... vamos a estar aquí hasta que nos resuelvan", reclamó Adriana Pérez, vecina afectada.

Fue alrededor de las 14:20 horas que un vehículo de la marca Ford frenó de golpe frente a los manifestantes, quienes lanzaron insultos a la conductora de la unidad; ante tal situación, la mujer al volante optó por acelerar y en su trayectoria golpeó a una joven embarazada en un brazo.

Los testigos del hecho detallaron que la mujer afectada quedó sólo con un golpe en el codo, por lo que no fue necesario llevarla hasta un hospital.

Más tarde un camión de reparto de leche también fue rodeado por los manifestantes, quienes lanzaron insultos de toda clase a los tripulantes ante la mirada de los agentes de la Fuerza Coahuila.

Representantes del Simas Torreón arribaron más tarde hasta el punto de la protesta, indicaron que las obras de reparación de drenaje ya estaban en marcha, pero que era necesario más tiempo para que fueran terminadas.

También detallaron que la mayor parte de los quejosos no cuentan con un contrato ante el Simas, por lo que "es más complicado" poder brindar el servicio con regularidad y orden.

Para las 14:45 horas se retiró el bloqueo, con el compromiso de que personal del Simas revisaría el mismo martes las fallas señaladas.

ADVERTENCIA

Los antorchistas de Villas San Agustín advirtieron a las autoridades que, de no resolverse la situación antes del sábado, regresarán los bloqueos en la misma carretera Torreón-San Pedro y otras vialidades de alta circulación vial.

"Nosotros estamos en la mejor disposición de estar en orden, pero también queremos que nos apoyen, no tenemos todo el dinero o los papeles que nos piden", dijo la señora Adriana Pérez.

El siglo de torreón

45

MINUTOS

Fue el tiempo que estuvo bloqueada la carretera.

Pormenores Manifestación en carretera a San Pedro. Manifestación en carretera a San Pedro. ⇒ Fue bloqueada por miembros de Antorcha Campesina. ⇒ Una mujer embarazada fue golpeada por el costado de un automóvil. ⇒ El bloqueo se retiró a las 14:45 horas.

Discuten. Antorchistas y autoridades negociaron el retiro del bloqueo con la promesa de tener soluciones en el corto plazo.

Acuden. Fuerza Coahuila acudió ante el reporte de los altercados que tuvieron los manifestantes con los choferes de vehículos.