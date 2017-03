La 'lucha' aún no termina

HOY SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON VARIOS PENDIENTES PARA LOGRAR EQUIDAD E IGUALDAD

El 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer no es un día para festejar. Se trata de una conmemoración que tiene sus raíces en la lucha feminista para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria y que data de la primera década del Siglo XX.

A más de cien años de marchas y movimientos que han cobrado la vida de mujeres, a la fecha se sigue luchando por alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. La Laguna no es la excepción.

En un diagnóstico hecho por la Asociación Civil de Derechos Humanos Promoción y Justicia Laboral, (Projulab) Adriana Teresa Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, dijo que los principales hallazgos fueron que en Torreón, existe una mayor concentración de mujeres en los empleos menor calificados, los cuales presentan los salarios más bajos y una carencia en prestaciones.

"En el empleo formal las mujeres se encuentran en primer lugar en el sector de servicios, como en oficinas, restaurantes, servicios de cuidado. Por lo tanto con salarios bajos y muchas veces sin acceso a la seguridad social en mayor número que los hombres".

El diagnóstico arrojó además que sólo el 21 por ciento de las direcciones del sector público y empresas las ocupan mujeres.

De la muestra de 20 mil personas, las mujeres que pertenecen al grupo de profesionistas universitarias, científicas e intelectuales es de 465 contra 578 hombres, mientras que 465 tienen el nivel de técnicas y profesionistas de nivel medio contra 929 hombres.

Sin embargo, la lucha feminista no sólo es para mejorar las condiciones en el área laboral, sino también en el área de Salud, Acceso a la Justicia y Participación Política, entre otras.

Laura Hernández, integrante de la asociación civil Mujeres Generando Cambios, considera que Coahuila es un estado innovador en la legislación y aplicación de programas, en materia de salud, sin embargo, muchas veces los programas no tienen una perspectiva integral y de seguimiento.

"En el caso de los derechos sexuales y reproductivos se ha enfocado en la fecundidad, concretamente en los métodos anticonceptivos cuando tienen que ver con la educación integral. No se toma en cuenta la educación del empoderamiento del cuerpo de las mujeres, de la toma de decisiones, dejar de ver al cuerpo como si le perteneciera a las demás personas. Además falta seguimiento de los programas".

En la aplicación de la Norma 046, que contienen los criterios de prevención y atención a las mujeres que sufran violencia sexual o familiar, considera que se ha invertido en la capacitación del personal, sin embargo, falta sensibilización para registrar casos de violencia sexual por parte de médicos por lo que existen fallas en su aplicación.

Esta norma también cuenta con los criterios de atención para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual, en casos de violación, entre otras cosas. De ahí, su importancia.

Un logro que destaca la feminista, es la participación de la organización civil para colocar tema de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Por su parte, Guadalupe Vaquera, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que "son muchas cosas pendientes de atender en salud de las mujeres".

Como ejemplo cita la falta de una clínica de climaterio, que identifique datos tempranos de enfermedades crónicos degenerativas a las mujeres para que no les restan años saludables de vida. Dice que la clínica existía en el IMSS, pero desapareció.

Además agrega que la violencia doméstica no está contemplada como motivo de incapacidad laboral y no se tiene un trato diferenciado por parte del sector médico, pese a que además de la lesión, una mujer que es víctima de violencia tiene otro tipo de complicaciones y problemáticas.

Añade a esto el cierre de las instalaciones del Centro Sí Mujer, la falta de un Hospital Materno-Infantil; el elevado índice de embarazos en adolescentes y las muertes maternas que se siguen registrando y que considera que son otros pendientes que el Sistema de Salud tiene con las mujeres.

Por su parte, Lorena Torres, coordinadora regional de la Secretaría de la Mujer, ve como positivo el trabajo hecho por el Gobierno del Estado en pro de la mujer, con la creación de los Centros de Justicia y empoderamiento, así como la armonización legislativa que ha hecho el Congreso.

Está la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Víctimas; Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Ley de igualdad entre mujeres y hombres, entre otras.

Sin embargo, reconoce que todavía quedan pendientes.

"Falta que quienes están trabajando estos temas puedan o tengan todo el conocimiento de estos avances y los apliquen a favor de las mujeres".

En cuanto al acceso a la Justicia, Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres, dice que si bien Torreón tiene un Centro de Justicia para la Mujer, donde se ofrece atención integral, un Centro Sí Mujer y un Instituto Municipal de la Mujer, todavía no alcanzan a cubrir las necesidades de las mujeres.

"Todo esto, en muchos casos, se queda a nivel decorativo porque no vemos que bajen las necesidades de las mujeres, habrá casos exitosos que sí tuvieron acceso a la justicia, pero hay otros casos en los que no, o bien, se tuvo que invertir dinero y tiempo y la justicia, si es que llega, se tarda mucho".

Prueba de ello, comenta son las quejas que llegan a la Red, por una atención inadecuada en estas instituciones, o bien, el hecho de que los feminicidios se sigan presentando.

Lamont dice además que las instituciones son perfectibles y deben estar en formación continua.

Por su parte, Sandra Sierra, presidenta de la Fundación para la Promoción, el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, considera que Coahuila presenta avances significativos en cuanto a participación política de la Mujer, debido a que existe paridad en el Congreso local y los ayuntamientos a nivel de Cabildo. Sin embargo, comenta los partidos demuestran poco interés en la formación de los liderazgos femeninos que habrán de ocupar estos espacios.

"Los liderazgos de base todos los partidos son mujeres, las cuestiones de movilización de estructura se forman con mujeres, pero conforme vas avanzando en la pirámide de conformación en los partidos cada vez son menos mujeres".

En lo que respecta a La Laguna de Durango, Sierra dice que el estado se encuentra en "crisis", tanto en participación política, ya que no existe la paridad; en acceso a la Justicia las instituciones existentes (Instituto Municipal de la Mujer y Procuraduría de la Mujer) muestran debilidad frente a la problemática, con personal no capacitado ni preparado en perspectiva de género; y en acceso a la salud con un desconocimiento de la Norma Oficial 046 por parte del personal de salud y problemáticas como el embarazo en adolescentes y muertes maternas, donde Durango está entre los primeros 10 lugares a nivel nacional. "Dicen que el primer paso para resolver cualquier problema que sea es reconocerlo, el problema de Durango es que necesita reconocer que le está debiendo a sus mujeres y que no se los va a pagar con acciones asistencialistas, se los va a pagar cuando se genere igualdad".

Alarmante.- Embarazo en adolescentes, tanto en Coahuila como en Durango es de los más altos del país.

Empleos. Mujeres en el sector informal y de servicios carecen de servicios y prestaciones.