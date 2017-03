'Regaña' Tribunal a padres de familia

VEN FALTA DE 'COMPROMISO' PARA EVITAR QUE MENORES COMETAN DELITOS

El Tribunal de Justicia Municipal Administrativa en Torreón ha detectado falta de "compromiso" por parte de los padres de familia para evitar que los jóvenes cometan actos ilícitos. Además, se carece de reglas impuestas al interior del hogar "y lo peor de las cosas, ellos están en completo abandono, duermen bajo el mismo techo, pero no existe esa convivencia y esa comunicación o acercamiento con los hijos".

Según Jesús Jasso Fraire, presidente del tribunal, a comparación del año pasado, en este 2017 la cifra de menores infractores se ha incrementado en un 10 por ciento. Tan sólo en enero y febrero, se realizó la detención de unos 200 jóvenes de entre 13 y 17 años de edad; un 70 por ciento son menores que llegaron principalmente por problemas de alcohol y drogas.

"El compromiso debe de ser de manera general, al interior de las familias y también todos aquellos lugares que tengan venta de bebidas embriagantes o centros de diversión, pues que se comprometan con la autoridad para impedir que esto suceda, ¿qué es lo que pasa?, los menores infractores o los que violan la reglamentación municipal, tienen una gran problemática", precisó.

"Los jóvenes empiezan a buscar a sus aliados, buscan a quien les ayude a resolver su problemática...y empiezan las detenciones, empiezan a generar violencia en las calles, empiezan a drogarse en cualquier momento y en cualquier lugar", expresó Jasso Fraire.

El Tribunal ha elaborado diagnósticos iniciales para encontrar la problemática de los menores y además, los canaliza a dependencias como los Centros de Integración Juvenil.

No obstante, el mayor número de jóvenes que se han atendido, atraviesan por problemas sociales graves, como la marginación, la pobreza y el desempleo de sus padres. En este sentido, Jasso Fraire, urgió a la construcción de un Centro de Atención a Menores, a fin de brindar atención personalizada a los muchachos y sus familias.

"Donde nos permitan acercarnos a las familias que traen esas problemáticas. No tenemos un centro en Torreón donde se pueda internar a los menores y los que existen, no todos te garantizan la plena rehabilitación, el Estado tiene que pensar seriamente sobre algún centro de atención para la solución de estas cosas... para echarle la mano a los padres porque nos damos cuenta que no pueden", expresó.

JESÚS JASSO

En cifras Estadísticas. Estadísticas. ⇒ En 2016, el Tribunal de Justicia Municipal Administrativa en Torreón puso a unos mil jóvenes de entre 13 y 17 años de edad a disposición del juez especializado para menores. ⇒ En enero y febrero de este 2017, se han detenido a 200 jóvenes. El 70 por ciento de ellos, por problemas de alcohol y drogas. ⇒ Menores infractores se canalizan a diversas dependencias.

Problemática. El Tribunal de Justicia Municipal en Torreón trata de brindar atención a los menores infractores y además, los canaliza a los Centros de Integración Juvenil.