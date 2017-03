Supervisará Cienfuegos avances en construcción de cuartel

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Este jueves el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda estará en Torreón para supervisar los avances en la construcción del Cuartel Militar en el municipio de San Pedro y que se hace con aportaciones económicas de la Sedena, el gobierno del Estado y varios municipios de Coahuila, Chihuahua y Durango.

El alcalde Jorge Luis Morán Delgado expresó que aunque originalmente se habían comprometido, Chihuahua no ha dado su aportación y tampoco dos municipios de la entidad, Nadadores y Saltillo.

Dijo que este cuartel militar también recibe el apoyo financiero de empresarios de La Laguna y de Coahuila "que no es la primera vez que aportan recursos para respaldar las acciones que emprende el gobierno en materia de seguridad.. y es que hay muchos empresarios que más que criticar se han sumado porque tienen confianza en las instituciones, en el Ejército y en el gobierno estatal”.

Lamentó Morán Delgado que otras entidades del país, no valoren las acciones del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México en lo que han realizado para la seguridad y tranquilidad, "pero en Coahuila si se valora esto, y el gobernador Rubén Moreira ha convocado a los empresarios que han respondido de manera positiva".

Dice que el tema de seguridad no debe descuidarse ni un solo minuto para que a Coahuila y La Laguna no le suceda lo que a otros estados que luego de esfuerzos avanzaron, no mantuvieron el trabajo y ahora han retrocedido de manera lamentable.

Por eso en Coahuila, los giros negros relacionados con el crimen organizado como Casinos y table dances, se desaparecieron y se ejerce control en cuanto a los horarios y venta de alcoholes.

El viernes 24 de febrero, el general Gilberto Hernández Andreu, subsecretario de la Defensa Nacional, y el gobernador Rubén Moreira Valdez se reunieron con miembros de la iniciativa privada para presentarles los avances de lo que será el cuartel para la Brigada de la Policía Militar que se construye en San Pedro de las Colonias y que lleva 25 por ciento de avance.

En esa reunión, el militar destacó que: “La derrama económica que dejará esta Brigada de la Policía Militar será muy importante, pues serán tres mil 200 efectivos, más sus familias, alrededor de cinco mil personas las que se integren a la comunidad”.

La obra debe estar terminada en el mes de noviembre. El cuartel tendrá un costo total de 470 millones de pesos.



El general Salvador Cienfuegos vendrá este jueves a La Laguna. (ARCHIVO)

El alcalde de Torreón informó sobre la visita del titular de la Sedena. (FERNANDO COMPEÁN)

TEMAS RELACIONADOS Cuartel SP,