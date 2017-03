Orozco festejará goles ante Monterrey

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El arquero Jonathan Orozco aseguró que sí festejará los goles que Santos Laguna anote en el próximo 12 de marzo en el encuentro ante Monterrey en el Estadio Corona.

En entrevista con Cancha de Grupo Reforma, el arquero dijo que defenderá a los Guerreros y festejará las anotaciones pues no lo considera una falta de respeto.

Este será el primer encuentro con su exequipo, al que perteneció desde que tenía 10 años, desde el cambio de aires.

En la platica con el diario aseguró sentirse "comprometido con la gente de Santos y querer hacer las cosas bien".

El arquero, aseguró que aún siente los colores de Rayados, además de seguir sus partidos.

"Es raro y es complicado jugar contra el equipo al que le vas, pero bueno, somos profesionales y tenemos que tomarlo como tal".

Afirmó que hubiera estado "encantado" de seguir en el equipo que lo vio nacer.

"Espero yo algún día poder regresar y si no, bueno, como lo comenté cuando me fui: No le debo nada al Monterrey y el Monterrey no me debe nada a mí", comentó a Reforma.



En la platica con el diario aseguró sentirse "comprometido con la gente de Santos y querer hacer las cosas bien".