SAT inmoviliza 21 aviones en Lerdo

LOS DUEñOS DE AERONAVES DEBEN ARREGLAR SU DOCUMENTACIóN

Son 21 aeronaves del aeropuerto de Lerdo, Jesús Agustín Castro, las que se encuentran inmovilizadas como consecuencia de medidas cautelares implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fue el 14 de febrero de este año que personal del SAT acudió al aeropuerto de Lerdo para dar aviso a la administración del aeropuerto de las medidas que se adoptarían con los usuarios de los hangares y dueños de las aeronaves al tener pendiente documentación por entregar.

Específicamente, el SAT solicita a los usuarios del aeropuerto el pedimento de importación y la factura de la aeronave. Mientras tanto, avisó a los usuarios que sus naves se encuentran inmovilizadas ante la posibilidad de un embargo precautorio.

No obstante, el administrador del aeropuerto de Lerdo fue enfático al decir que para evitar un vuelo tendría que darse vista de este asunto y participar en la acción autoridades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

"Nos parece que la información que se ha manejado en algunas partes es un tanto imprecisa, se trata de un aviso al cual están dando atención cada uno de los usuarios del aeropuerto, acudiendo a regularizar su situación y presentando la documentación requerida en las instalaciones del SAT en el periférico, pero el aeropuerto sigue brindando el servicio", dijo el administrador del aeropuerto de Lerdo, Jesús Gerardo Rodríguez Arizpe.

Dijo que el aeropuerto sigue funcionando con normalidad y no se ha frenado la operatividad del mismo, salvo por el hecho de que los usuarios no están moviendo sus aeronaves. En estos días, el aeropuerto ha sido utilizado únicamente por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres en sus visitas a La Laguna.

No obstante y aunque no hay autoridades que impidan los vuelos, lo cierto es que los usuarios del aeropuerto han decidido no utilizar los aviones debido a que personal de la administración del Aeropuerto se vio forzado a firmar ante el SAT la documentación correspondiente al aviso legal, por lo cual de haber algún percance implicaría cierta responsabilidad legal.

El pedimento de importación y la factura representa un problema para varios usuarios puesto que hacía años que no les era solicitada esta información y al menos ocho de ellos, ya se encuentran llevando su caso con un abogado especialista en la materia pues algunos de los aviones son de varias décadas anteriores.

Aviones Complicaciones: Complicaciones: ⇒ En el aeropuerto de Lerdo hay un avión del año de 1953, cuyo dueño tendrá que presentar su pedimento de importación y factura, mientras que otro que es de la ciudad de Puebla y tiene su unidad varada por este mismo motivo. ⇒ De las 21 aeronaves, hay dos que ya se encuentran en proceso de liberar este trámite, mientras que 19 siguen igual.

