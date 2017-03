Sugiere al próximo 'Wolverine'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Con el estreno de Logan en cines y la consiguiente despedida de Hugh Jackman al personaje, la inevitable pregunta no se ha hecho esperar: ¿Quién debe ser el siguiente Wolverine? Cientos de quinielas se han escrito al respecto durante los últimos meses, pero el actor que ha dado vida al mutante durante los últimos 17 años parece tener una clara preferencia.

El favorito de Hugh Jackman no es otro que Shah Rukh Khan, actor indio que quizá no resulte muy conocido en occidente, pero que sin embargo es una auténtica estrella en Bollywood. "Espero que otras personas lo interpreten (a Wolverine). Tal vez Shah Rukh Khan pueda hacerlo. Quién sabe", comentó el actor australiano durante una entrevista con el crítico de cine Rajeev Masand que, casualidad o no, también es indio. ¿Simple guiño al país de origen del periodista o una apuesta seria como su sustituto?

En la misma entrevista, Jackman quiso ahondar en las posibilidades que ofrece el personaje y de paso dejó un 'recadito' a quien merezca interpretar a Logan en el futuro. "Todo el mundo pone su propio sello. Es un personaje genial. Estoy muy interesado por ver cómo me sentiré al respecto y quiero que sea realmente genial... ¡pero tampoco mucho mejor que yo! Un poquito mejor está bien, pero si todo el mundo acaba pensando '¡Oh, gracias a dios!' puede que me resulte un poco difícil".

El nombre de Shah Rukh Khan se une así a la nutrida lista de candidatos a convertirse en el nuevo "Wolverine". Taron Egerton y Tom Hardy son algunos de los actores que con más fuerza han sonado en los últimos tiempos, aunque hay otra corriente que señala a la pequeña Dafne Keen (quien interpreta a X-23 en Logan) como la perfecta sustituta de "Wolverine". Dada su juventud, desde luego tendría un gran recorrido por delante.

Logan no tiene rival en taquilla

Con 85.3 millones de dólares de ingresos en su primer fin de semana en la gran pantalla, Logan se impuso con claridad en la taquilla estadounidense dejando muy atrás a filmes como Get Out o The Shack.

Según informó el portal especializado Box Office Mojo, la película con la que Hugh Jackman se despide del personaje de Wolverine recaudó en todo el mundo 237.8 millones.

En segunda posición se situó el filme de terror Get Out, que logró 26.1 millones.

El drama de inspiración religiosa The Shack completó el podio al conseguir 16.1 millones en su desembarco en los cines.

