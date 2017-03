Sin el TEATRO no puede vivir

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A lo largo de su carrera se le ha visto como cantante o actriz de telenovelas, sin embargo, ha sido el teatro la actividad que más satisfacciones le ha dado tanto profesionales como personales ya que fue precisamente en una obra en donde conoció a su actual esposo Pablo Perroni.

Desde muy pequeña, Mariana Garza ha sentido una fuerte conexión con los foros teatrales que se ha reflejado en diversos montajes, uno de ellos, Instrucciones para una muerte feliz que llegará mañana a Torreón.

Garza dijo en entrevista con El Siglo de Torreón que se encuentra feliz de traer a la región dicho montaje en el que comparte créditos con Sophie Alexander-Katz, Javier Díaz Dueñas y la primera actriz Susana Alexander.

"Estoy muy contenta porque además de que el teatro me fascina, voy con esta gran obra en la que actúa la señora Alexander de quien he aprendido muchísimo. La admiro y la respeto profundamente", comentó.

De acuerdo con Garza, Instrucciones para una muerte feliz relata la historia de "Mayra", una mujer que le quedan de seis a nueve meses de vida. Antes de morir por cáncer de huesos, hará lo posible por unir a su familia.

"Ella tiene dos hijas que son 'Gina' (Sophie) y 'Elena' que soy yo, y su esposo y el padre de nosotras es 'Alec' (Javier). Es una historia muy conmovedora, real, cotidiana y con la que vamos a acariciar su corazón. En cada ciudad nos han aplaudido de pie", expresó.

Sobre su personaje; Mariana comentó que se trata de una mujer conservadora, autoritaria y que pese haberse casado jamás ha descuidado a sus padres; muy al contrario de lo que ha realizado "Gina".

"El papel de Sophie es el de una chica que es la oveja negra de la familia. Siempre ha sido muy irresponsable y no ha tenido una buena relación con 'Elena', pero todo cambiará a raíz de lo que le sucede a 'Mayra' y eso es parte de lo que verán en la trama", expuso.

La hija de Ana Silvia Garza aclaró que la puesta en escena no es un drama sino una comedia que divertirá a todos los laguneros que la vean el día de mañana en un teatro local.

"Se van a morir pero de la risa. Es una adaptación de una comedia inglesa y es un humor que la señora Susana ama. Los diálogos son muy efectivos a la hora de provocar risas", insistió.

Mariana es madre, esposa, hija, actriz, cantante, productora y empresaria. Ante tantas actividades confesó cómo es que no descuida ninguna.

"No sólo hago todo eso, también se hacer mole, pozole y sopes", dijo entre risas y agregó que en coordinación con su esposo Pablo Perroni no hay problema que no pueda resolver.

"Todo está en la organización. Pablo, mis hijas y yo hacemos muy buen equipo. Cuando yo viajo como ahora con la obra, él va por las niñas a la escuela; nos coordinamos demasiado", puntualizó.

A 35 años de la creación de Timbiriche

Paulina Rubio dijo en un concierto que dio en enero que este año volvería Timbiriche a los escenarios, información que corroboró Mariana Garza en exclusiva con El Siglo de Torreón.

Mariana explicó en entrevista que este 2017 la agrupación celebrará 35 años por lo que hay planes de que Timbiriche retorne a través de una presentación especial o una nueva gira.

"Mis compañeros y yo tenemos muchas ganas de estar juntos. Hemos tenido varias reuniones y estamos poniéndonos de acuerdo para que las agendas nos permitan coincidir ya que gracias a Dios todos tenemos mucho trabajo", comentó.

La intérprete de Besos de ceniza dijo que todavía no tienen la fecha exacta de su regreso. Recordó que el disco donde venía la citada canción ha sido uno de los más emblemáticos de Timbiriche.