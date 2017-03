'Clausuran' obra y el alcalde responde

TORREÓN, COAH.-

LIDERAN CIERRE COLEGIO DE ARQUITECTOS, HISTORIADOR Y MORELEANDO

De forma simbólica fue "clausurada" la obra de lo que será la estación Nazas del Metrobús para "frenar" los trabajos que se llevan a cabo desde la semana pasada para retirar el emblemático monumento del Torreón que aún se mantiene en pie en donde se encontraba la plaza cívica de esta ciudad.

Con cinta amarilla, el presidente de Colegio de Arquitectos, Aldo Villarreal; el historiador, Carlos Castañón Cuadros y el integrante del colectivo Moreleando, Elías Agüero entre otras personas inconformes con el hecho, rodearon el Torreón para "detener" los trabajos, que aseguran ya han provocado daños en su estructura.

"A nadie en Torreón se le consultó la destrucción de la Plaza Cívica ni tampoco la destrucción que ya inició del monumento del Torreón de 1974; me parece gravísimo, hay que salir, hay que estar indignados, hay que alzar la voz, no podemos permitir que en nuestras narices destruyan el patrimonio histórico de la ciudad, el patrimonio cultural", dijo Carlos Castañón.

Con esta "clausura", los inconformes exigen que el monumento se conserve, "no tenemos que destruir cosas que ya existen, adáptenlas, intégrenlas, pero no las destruyan; lo que están haciendo ya fragmentaron el monumento y cuando lo saquen, está fusionado con cemento, van a tener que tronar como es de hormigón se va a fragmentar, entonces ya hicieron un daño" comentó Castañón Cuadros.

Ante esta protesta, el alcalde Jorge Luis Morán les pidió "que se pongan a trabajar y no simbólicamente, a sumarse al desarrollo de Torreón y aportar algo para la ciudad, no nada más críticas sin sustento".

Lamentó que exista gente que le molesta porque se trabaja, que sólo persiga sus intereses y aseguró que luego de las constantes críticas que hicieron del Paseo Morelos, "parece que ahora el botín es la estación Nazas del Metrobús y el monumento al Torreón que nadie dijo que se destruiría".

El alcalde los responsabilizó de malinformar a la ciudadanía y se comprometió a enviarles "un techado para que se queden en la sombrita pues las obras van de acuerdo con lo programado, porque se trata de elementos que le darán realce a la ciudad no sólo en el aspecto ornamental sino también de movilidad".

Y aunque Morán dice que no quiere involucrarse en "discusiones estériles ya que hay mucho que hacer por Torreón, estamos muy ocupados en atender los rezagos que hay me da gusto que la gente se preocupe por mejorar la ciudad y no por estar descalificando todo".

El alcalde rechaza que haya opacidad en las obras o que se corran riesgos de hacer las cosas mal hechas. "Pero son siempre los mismos que se ostentan como la conciencia de la ciudad los que hoy se erigen como críticos de una cosa y luego de otra… Que la historia nos juzgue".

Mientras, los representantes del Colegio de Arquitectos, del Colectivo Moreleando dejaron el monumento al Torreón rodeado de una cinta amarilla en símbolo de su oposición al desmonte de la estructura que aseguran, será destruida, el alcalde preguntó si "alguno de ellos en su vida ha construido algo".

"¿Cuántos Metrobuses a alguna obra de importancia ha hecho este señor Aldo Villarreal Murra del Colegio de Arquitectos?", preguntó.

CUESTIONAMIENTOS

Carlos Castañón cuestionó la labor de la Junta de Conservación del Centro Histórico así como el del Implan, "qué hace la Junta de Conservación del Centro Histórico, nada, nada más cobrar; Obras Públicas, no pudieron consultar a expertos a historiadores, o traer a arquitecto que hicieran un planteamiento de integración a la zona de conservación, no lo hicieron… Dónde está el Implan… dónde hay grandes negocios hay sí de manera unilateral toman las decisiones…".

El historiador insistió en que los trabajos para retirar el Torreón deben detenerse. "Que se respete, que se detenga la obra, no es posible, es un despropósito, cómo van a quitar una cosa y luego la van a volver a poner y van a quererle poner dinero otra vez es decir, qué empresa tira su dinero de esa manera, pues nada más el gobierno municipal, las cosas no están para desperdiciar así".

Así mismo, comentó "ya están cerca las elecciones yo no sé cómo le va a ir a ese partido que le ha dado la espalda a la ciudadanía", recalcó.

Por su parte, el presidente del colegio de Arquitectos, dijo "nosotros como arquitectos vemos que hay oportunidades para sacar adelante no sólo a la ciudad sino a la zona, Torreón es una ciudad muy bella tiene el potencial, es sólo cuestión de saberla intervenir, no se requieren grandes recursos con los que hay, con creatividad y en conjunto, no solamente arquitectos sino equipos multidisciplinario".

Defensa. El presidente de Colegio de Arquitectos, Aldo Villarreal; el historiador, Carlos Castañón y Elías Agüero del colectivo Moreleando.