Fallece Jesús Silva-Herzog Flores

Jesús Silva-Herzog Flores, académico y político mexicano fundador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), falleció ayer a los 81 años de edad.

Como miembro destacado de su partido, el Revolucionario Institucional, aspiró al menos en tres ocasiones a la candidatura presidencial.

Quizá su mayor oportunidad se dio en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari, posteriormente presidente de México, le arrebató la candidatura. El expresidente Miguel de la Madrid, quien al final se inclinó por Salinas, relató el proceso al excanciller Jorge Castañeda en el libro "La Herencia".

"El problema es que no se entendieron como compañeros de equipo Silva-Herzog y Salinas. Creo que Silva-Herzog siempre tuvo, digamos, el sentimiento de que tenía más derecho a ser el jefe de la política económica, y al ver que Salinas le iba ganando terreno reaccionó muy negativamente.

"Se me empezaron a picar los dos y Salinas se comportó con más astucia que Chucho, quien empezó a vociferar, a criticar la política económica, a amenazar con la renuncia y de plano no me funcionaba ya como secretario (de Hacienda). Entonces, tuve que tomar la decisión, en 1986, de separarlo", recordó.

Ya en 1991, Salinas cobijó al propio Silva-Herzog, quien fue nombrado embajador en España. En 1994, inclusive, coqueteó con la posibilidad de que la oposición lo postulara, y en las postrimerías del sexenio salinista aceptó ser secretario de Turismo.

Con Ernesto Zedillo en Los Pinos asumió la Embajada de México en Estados Unidos. En 2000 el fundador del Infonavit aspiró por el PRI a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección.

"El Infonavit pierde hoy a su fundador y primer director. Hombre de Estado y ciudadano ejemplar. Descanse en paz", publicó en Twitter el actual titular, David Penchyna.

Amigos, familiares y políticos asistieron a las instalaciones de una funeraría de Félix Cuevas, donde se velaron los restos mortales de Jesús Silva-Herzog Flores. El canciller Luis Videgaray, el director del Infonavit, David Penchyna, el exsenador Porfirio Muñoz Ledo, fueron de los políticos que acompañaron a la familia.

El economista que enfrentó crisis de los años 80

Un grande de la renegociación de la deuda externa de México en los ochenta, Jesús Silva-Herzog Flores, ha muerto. Aunque su brillo de diamante lo dio en las altas esferas de la economía y finanzas, su obra magna fue la fundación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), una de las instituciones sociales del Estado mexicano.

Erigir la institución hipotecaria de los trabajadores con un diseño solidario, en el mandato de Luis Echeverría Álvarez, le valió el respeto de los personajes más relevantes del final del siglo XX, como Fidel Velázquez Sánchez, el mayor de los líderes del sector obrero.

Hijo de Jesús Silva-Herzog -el economista que estructuró el estudio económico de las compañías petroleras con base en el cual Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los activos del sector-, fue educado en la UNAM, la cantera de profesionales del medio siglo, y el destino lo ubicó en otra expropiación, la de los bancos, en la presidencia de José López Portillo.

Una de las ocasiones últimas en las que Silva-Herzog apareció en un evento público del PRI, su partido de toda la vida, fue en una reunión de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En abril de 2012, el ya emblemático economista que había ido a Nueva York a renegociar la deuda externa de México sin más recursos que el costo del viaje de ida y vuelta, aparecía entre el candidato presidencial de su partido y el director de la Fundación Colosio, César Camacho Quiroz. Era un encuentro en el que se perfilaba la ruta económica que ofrecía el mexiquense a los electores.

Estudios de posgrado en la Universidad de Yale potenciaron la capacidad del joven economista, quien destacó en las filas del Banco de México.

La fundación del Infonavit y la realización del proyecto le valieron oportunidades en el gabinete de José López Portillo, al ascender como secretario de Hacienda, en relevo de David Ibarra Muñoz, tras el cisma con Julio Rodolfo Moctezuma, una de las encrucijadas de la conducción económica del país.

Condujo la hacienda pública al momento en que López Portillo dijo: "Defenderé al peso como un perro", y asistió a la nacionalización bancaria sin haber sido diseñador del acto.

Desde su posición se convirtió en negociador de los intereses de México ante la reclamación de los acreedores que habían prestado a un país en bonanza petrolera.

Fue reconocido como interlocutor válido por los banqueros expropiados, y en el régimen de Miguel de la Madrid encabezó la Secretaría de Hacienda, desde la cual operó reestructuraciones con grupos de bancos internacionales.

Entonces el brillo de Silva-Herzog adquirió sus mayores destellos, y con el paso de los años se preció de haber cumplido su papel de servicio a la nación ante las presiones y cumplimiento forzoso de pagos de deuda. El caso México se volvió referente internacional para la solución de problemas financieros.

Con el presidente Ernesto Zedillo el ya veterano del mundo financiero fue designado embajador en Washington, de 1994 a 1997, y desde esa posición fue uno de los operadores del salvamento estadounidense de la crisis mexicana derivada del error de diciembre. En 1995, William Clinton brindó apoyo financiero de rescate a México.

Su labor Jesús Silva-Herzog Flores desempeñó varios puestos: ⇒ Fue profesor de la UNAM. ⇒ Analista para Banxico. ⇒ Director general de crédito en la Secretaría de Hacienda. ⇒ El 1 de mayo de 1972, fundó el Infonavit.

Herencia. Jesús Silva-Herzog fue una figura muy importante en la estructura de los gobiernos priistas