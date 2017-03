Feminicidio, un delito que se puede prevenir

El Siglo de Torreón

Para la directora del Centro Las Libres del estado de Guanajuato, Verónica Cruz, los feminicidios son delitos que se pueden prevenir y es responsabilidad del Estado hacer todo para evitarlo; "ninguna muerte violenta de las mujeres tendría que existir si los gobiernos hicieran la política pública efectiva de atención, prevención y sanción de esa violencia".

Pero asegura que ni en su estado ni en Coahuila y en general en el resto del país, las autoridades encargadas de la procuración de justicia, están preparadas. "Todavía falta mucho y no están preparados ninguno de los gobiernos porque es básico, no han reconocido que tienen un problema, siempre tratan de negarlo, si un gobierno no reconoce una problemática está muy lejos de resolverla", dijo.

Cruz ofreció en Torreón, un taller titulado "Feminicidio y violencia feminicida", al que asistieron integrantes de Centros de Justicia, asociaciones, familiares de víctimas, y más.

"Estamos compartiendo con las compañeras de Coahuila cómo ir revisando, analizando, qué es el feminicidio, qué son los homicidios, qué son los asesinatos de las mujeres en México y en el contexto, porque estamos convencidas que los feminicidios se pueden prevenir", insistió.

Para la dirigente del Centro de Derechos Humanos Las Libres, emitir una alerta de Género, como se buscó en su entidad y se busca para la región Lagunera, implica tres cosas: que las autoridades reconozcan que es su responsabilidad, que se pongan hacer lo que no han hecho en 20 años, que es atender la problemática y resolverla, y que destinen recursos específicos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres".

Además, comentó que "los gobiernos lo han visto como una amenaza, como algo que se politiza, como algo malo y no, es la oportunidad de los gobiernos de resolver un problema al que no le han puesto atención".

La dirigente, negó que una alerta de género "espante" nuevas inversiones en la región, "al contrario, cuando hay violencia y feminicidio las inversiones no van a querer venir acá porque es un lugar inseguro, con violencia. Al contrario si demuestras que puedes erradicar las muertes violentas y los asesinatos contra las mujeres, será un estado más seguro".

Para Verónica Cruz, no sólo es necesario emitir una alerta en la región, sino en todo el país, que asegura se ha vuelto un territorio violento para las mujeres, "Coahuila no es la excepción, hay una violencia y un incremento de la violencia contra las mujeres y sí toca que el Gobierno federal, estatal, y municipal se pongan a trabajar lo que nunca han querido, en colaboración y en coordinación para erradicar el problema".

EL SIGLO DE TORREÓN / Guadalupe Miranda

Capacitación. Ayer, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz, ofreció el taller Feminicidio y Violencia feminicida.