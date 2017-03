Padecen la falta de pago por la súper

LAS ANTERIORES ADMINISTRACIONES NO PAGARON

El 43 por ciento de la superficie que se usó para construir la autopista Durango-Mazatlán no está pagada, es decir, los primeros 100 kilómetros que le tocaron liquidar al Gobierno del Estado; ahora le corresponde a la actual administración tener que hacerle frente a este pago, pero se desconoce si hay o hubo un fondo económico para ello.

José Luis López Ibáñez, subsecretario de Gobierno, dijo que a él le tocó atender a los ejidatarios de Estación de Otinapa y San Carlos, a quienes apenas les salió el decreto de expropiación de las 50 hectáreas que se usaron para la construcción de la autopista con un costo de ocho mil 350 pesos por hectárea (83 centavos por metro cuadrado).

El funcionario estatal reconoce que han revisado y existe un convenio de hace casi 15 años, donde se establece que será el Gobierno del Estado el encargado de pagar la extradición de los terrenos para la construcción de la autopista en los primeros 100 kilómetros.

"Hasta donde tenemos entendido, creo que no se pagó en todos estos años nada, las administraciones pasadas les fueron dando largas a los ejidatarios, no sólo a los de Otinapa, sino a Llano Grande y varios más", comentó.

Se ha buscado un fondo económico o programa especial que se haya quedado por parte de las pasadas administraciones para hacerle frente a estos pagos de terrenos, pero hasta ahora no se ha encontrado nada.

"Para nosotros va a ser algo muy fuerte el tener que pagar lo que otros no hicieron porque no tenemos dinero y no vemos que hayan dejado algo para este fin", agrega López Ibáñez.

En cuanto a los ejidatarios de Otinapa, dijo que en el transcurso de la semana que inicia, van a tratar de dialogar con ellos para buscar una solución, el avalúo que se hizo y por el cual se estipula un pago de poco más de ocho mil pesos por hectárea fue elaborado entre el 2002 y 2005 y, reconoció que el monto fijado es bajo.

Por lo pronto se buscará un diálogo no sólo con los ejidatarios sino también con la dirección local de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para conocer más sobre los términos de pago acordados en el convenio de a principios de este siglo, y ver si se estableció o no un fondo para el pago de las tierras en los primeros 100 kilómetros de la supercarretera.

Autopista. El 3 de enero de 2002, inició la construcción de la autopista y desde entonces no se les ha pagado las tierras usadas a los dueños en los primeros 100 kilómetros de la vía.