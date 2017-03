Augura Peña Nieto triunfo del PRI en 2017 y 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el PRI ganará las elecciones de 2017 y las presidenciales de 2018.

Durante el 88 aniversario de la fundación del PRI en la sede nacional del partido, dijo que esta fecha es trascendente para el tricolor para "prepararnos para las batallas que vienen".

Criticó que mientras otros partidos se encaminan a la división, a las pugnas internas o a la demagogia autoritaria, "nosotros (el PRI) nos mantenemos con cohesión y unidad necesaria para vencer y servir a México con responsabilidad".

"El 2017 vamos por cuatro triunfos, contundentes e inobjetables, vamos a ganar en el Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila. Y con esos triunfos vamos a ganar por México", expresó.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, el mandatario nacional dijo que el gobierno mexicano ha actuado con diplomacia pero al mismo tiempo con firmeza, "hemos ofrecido y exigido respeto".

"Pero México no sólo hay que defenderlo del exterior, sino también desde el interior. Hoy nuevamente hay riesgos de retroceso, igual que hace seis años están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica. No olvidemos el estancamiento del que veníamos ni el riesgo real de perder lo que hemos logrado construir como país en las últimas décadas", expresó.

"No somos el partido que patea el bote o nada de muertito, no somos el partido que engaña con ilusiones y promueve la división, no el PRI es el partido de cambio con responsabilidad", aseveró.

Dijo que a diferencia de los gobiernos de la oposición, el PRI se atrevió a sumir los costos políticos y la audacia para la transformación del país.

Llamó a las direcciones estatales y municipales priistas a que se unan y caminan "como un solo cuerpo" para enfrentar las elecciones y trabajar en equipo, por encima de intereses personales.

"Nuestros contrincantes una y otra vez nos han subestimado, no saben de lo que está hecho el partido más fuerte de México", dijo.



