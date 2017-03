Traen lo mejor de su estilo

UNA LEYENDA VIVA DEL JAZZ QUE LLEGÓ CON SU ESTILO A LA LAGUNA

El Siglo de Torreón

La escuela da técnica, pero los años estilo. Y así fue como se presentó anoche en el Teatro Nazas la popular agrupación de jazz The Cookers, sin más preámbulo que una primera interpretación que le permitió a los asistentes escuchar de qué están hechos estos veteranos jazzistas.

El concierto, que hace parte del ciclo New York Jazz All Stars 2017, presentado en México por DeQuinta Producciones en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Jazz at Lincoln Center, llegó de manera individual a La Laguna.

La bienvenida la dieron el baterista Billy Hart y el pianista Danny Grissett, con un primer diálogo que duró más de 14 minutos y que además permitió al público escuchar en lo individual a cada uno de los integrantes de la agrupación estadounidense.

Luego de superar algunos problemas técnicos con el sonido, el trompetista, productor y arreglista, David Weiss; agradeció a los asistentes su presencia y dijo estar muy contento de arrancar está gira por México, que lo llevará a tocar en otras cuatro ciudades del país.

Minutos antes de la tercera llamada, el trompetista y promotor musical mexicano Eugenio Elías, integrante del equipo de DeQuinta Producciones, dijo que en lo individual y por trayectoria, éste es uno de los grupos de jazz más importantes que visitarán este año el país, y que gracias a su forma de tocar, el jazz tradicional respira en agrupaciones como The Cookers.

Aunque en la primera parte, la agrupación se inclinó por un estilo clásico, no dejó de lado algunas variaciones muy contemporáneas.

Vaya momento cuando escoltado únicamente por el baterista Billy Hart, y sólo por instantes, el veterano bajista Cecil Mcbee, conquistó a los asistentes con un sólo de más de dos minutos, donde además de una técnica impecable, el ganador del Grammy, por su interpretación de la obra "Blues for John Coltrane", presumió una agilidad envidiable, y un carisma que arrancó el aplauso de los laguneros.

Vale la pena destacar la participación de otro de los integrantes de la agrupación, el saxofonista Billy Harper, un músico elegante en las formas y con admirable sonido.

Con una asistencia de casi 400 espectadores, la banda que abre este año el ciclo The New York Jazz All Star 2017, trajo a La Laguna, varias de las obras que han grabado en materiales como Time and time again, y para finalizar, algo de The Night of the Cookers.

Un concierto especial, porque hasta el momento no se ha confirmado ninguno la visita a la región de las otras bandas que este año integran el programa internacional de jazz, que el año pasado fue en Torreón, un éxito de asistencia.

El Siglo de TORREÓN / Érick Sotomayor

Todas unas leyendas

A los integrantes de The Cookers les tocó vivir la vibrante época de los años sesenta, período que vio la transformación del hard bop de su concepto original para abrirse y expandir sus horizontes. Cada uno de los miembros de The Cookers facilitaron ese proceso como integrantes de las más importantes bandas post-bop de ese tiempo: el grupo Jazz Messengers de Art Blakey y el ensamble de Horace Silver, por ejemplo.

Por separado, cada integrante ha liderado sus propios grupos, pero el poder trabajar en colectivo es lo que hace a su música ser imponente y sentir el peso de la experiencia en sus álbumes y sobre todo en sus presentaciones en vivo.

The Cookers son los creadores de varias grabaciones aclamadas por la crítica: Warriors, Cast the First Stone, Believe y Time and Time Again (nombrado por iTunes como el CD del año).

Grandes intérpretes de jazz Por la trayectoría indivisual de sus integrantes, The Cookers es una de las agrupaciones más destacadas y anoche, se presentaron en el Teatro Nazas: ⇒ El saxofonista Billy Harper. ⇒ El trompetista, productor y arreglista, David Weiss. ⇒ El bajista Cecil Mcbee fue ganador de un Grammy. ⇒ El pianista y compositor Danny Grissett. ⇒ El mítico baterista Billy Hart.

Grandes. Los integrantes de la agrupación estadounidense de jazz The Cookers, tocaron anoche varios de los ritmos que han grabado en sus producciones discográficas.