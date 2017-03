Arranca un torneo de altura

CIUDAD DE M脡XICO.-

La altura s铆 pes贸 (2 mil 250 msnm), pero la afici贸n mexicana levant贸 a los mejores golfistas del mundo en la primera ronda del World Championships.

La Ciudad de M茅xico vivi贸 del mejor nivel que puede brindar este deporte, con destacadas y muy parejas actuaciones. Seis profesionales terminaron l铆deres.

Phil Mickelson fue el consentido de los presentes en el Club Chapultepec. El zurdo fue uno de los jugadores m谩s seguidos durante los 18 hoyos, impulso necesario para terminar con un score de cuatro golpes bajo par.

En su primera salida, el estadounidense quiso atacar el hoyo. Eligi贸 madera para estrenarse en la capital del pa铆s, su bola cay贸 en el green. As铆 consigui贸 su primer birdie, de seis, de la tarde. El siniestro peg贸 dos bogeys, en el 4 y en el 5.

"La gente fue lo mejor", exclam贸 el tres veces campe贸n del Masters de Augusta. "Su apoyo me sorprendi贸 y fue muy halagador".

Otro que recibi贸 el soporte tricolor, fue Jon Rahm, quien tambi茅n culmin贸 la tarde con una tarjeta de -4. "Aunque mi apellido no es tan espa帽ol, la gente que sabe de d贸nde vengo, me aplaude y me festeja", dijo el vasco, quien solamente pec贸 de un bogey en la bandera 1 y se destap贸 con cuatro p谩jaros.

En diversos hoyos, los golfistas no utilizaron sus drivers, la poca densidad del aire obliga a la pelota volar m谩s distancia, por lo que prefirieron mantenerse m谩s conservadores y no atacar mucho el campo.

El ingl茅s Ross Fisher, 72 del ranking del PGA Tour, sorprendi贸 a los casi 6 mil asistentes en el Club Chapultepec, un bogey en el 9 fue su 煤nico error. Mientras que el estadounidense Jimmy Walker y el brit谩nico Lee Westwood tambi茅n se encuentran como l铆deres.

El norirland茅s Rory McIlroy se qued贸 a un tiro de unirse a lo m谩s alto. Ni su 谩guila en el par 5 del hoyo 6 fue suficiente. Rory no aprovech贸 el putt y s贸lo alcanz贸 dos p谩jaros.

Dustin Johnson, uno del mundo, se qued贸 con sabor agridulce. En el hoyo 1, el estadounidense midi贸 mal las yardas y su bola sobrevol贸 las rejas del club, lo que le acredit贸 una sanci贸n y termin贸 la bandera con doble bogey. El camp茅on del US Open se recompuso con seis birdies.

El mexicano Roberto D铆az culmin贸 su debut en un Campeonato Mundial de gran manera, con una tarjeta en par. El veracruzano concluy贸 el jueves con el mismo score que el texano Jordan Spieth.

Primer baja

Previo al arranque del M茅xico Championship se habl贸 mucho de tres cosas: la altura de la capital del pa铆s, la dificultad de los greenes y de la comida. Esta 煤ltima pudo haber sido culpable de la primera baja del torneo, el sueco Henrik Stenson.

El europeo arrib贸 a la ciudad con todo el 铆mpetu de levantar un trofeo m谩s en su carrera. Pero en el hoyo 11, el monarca de The Open Championship empez贸 a sufrir dolores estomacales. Tanto fue la molestia que decidi贸 retirarse de la justa.

Algunos jugadores resintieron los 2 mil 250 metros de altura de la Ciudad de M茅xico sobre el nivel del mar. El espa帽ol Sergio Garc铆a, quien cerr贸 este jueves con tres golpes bajo par, coment贸 que fue todo un desafi贸 mantenerse a un nivel. "Claro que lo resientes. Hay momentos que la cabeza te empieza a molestar mucho y la vista se nubla un poco".

El ib茅rico explic贸 que los descansos formar谩n parte ya de su estrategia, ya que jugar un Campeonato Mundial con estas dificultades, ser谩 todo un desaf铆o.

"Empec茅 bien y tendr茅 que mantenerme as铆, no hay de otra", concluy贸 Garc铆a.



Los mejores golfistas del mundo est谩n en la Ciudad de M茅xico. (AP)