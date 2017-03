Es prófuga en Ingobernable

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Netflix pone sus fichas en México para su nueva apuesta Latinoamericana: el drama Ingobernable. La serie protagonizada por la polémica Kate del Castillo (La reina del sur) marca el regreso de la actriz a la televisión, esta vez en el exitoso servicio de streaming.

A poco menos de un mes de su estreno, la plataforma lanzó el primer adelanto de la producción que sigue a "Emilia Urquiza" (Del Castillo), una primera dama de México, quien le exige el divorcio a su esposo, el Presidente de la República, "Diego Nava" (Erik Hayser).

Sin embargo, su vida dará giro tras la muerte del mandatario, al convertirse en la primera sospechosa de su asesinato. "Si ustedes creen que saben cómo buscarla, 'Emilia Urquiza' sabe perfectamente cómo esconderse", dice la voz de una mujer en el avance publicado ayer.

"Si tu crees que me haz visto pelear, no haz visto nada", señala el personaje Del Castillo. A fines del año pasado, Netflix lanzó un pequeño clip en que los protagonistas enviaban un mensaje navideño como Presidente y primera dama de México, además de un promocional en dond el personaje de Kate es entrevistado por Adela Micha.

La actriz ha participado de proyectos como la telenovela La reina del sur (2011) o la coproducción de TVN con Telemundo Dueños del paraíso (2015). La mexicana estuvo en el centro de la atención mediática tras estar involucrada en la detención del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, con quien tenía una relación cercana. Los capítulos de Ingobernable estarán disponibles en Netflix a partir del próximo viernes 24 de marzo.

Por otra parte, ayer se supo que Adela Micha nuevamente entrevistó a Kate del Castillo pero esta vez hablaron de los problemas legales de la actriz en México.

Pese a que en días anteriores se dijo que cancelaron la orden de localización y presentación en contra de la mexicana, ésta asegura que aún la investigan, razón por la que no piensa regresar al país en los próximos meses.

"Abrieron otra investigación, de la cual no puedo hablar, entonces hay una cerrada y abrieron otra, entonces por eso yo no tengo prisa de ir a México, no voy a ir a México", dice en un fragmento de la entrevista que circula en redes sociales.

La conversación completa tuvo lugar en Los Ángeles, misma que se revelará próximamente.

"Mi hija no está obligada a ir a México, porque ella tiene su vida hecha en Los Ángeles, Estados Unidos", dijo por su parte Éric del Castillo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en relación a la resolución judicial por la que la PGR debió cancelar la orden de presentación que había en contra de la actriz.

"Ella no está obligada a venir. Ella tendrá que venir cuando tenga que venir, cuando a ella le dé la gana", señaló el actor.

¿

Aunque la serie se ambienta en México, tuvo que ser filmada en EU debido los problemas con la justicia de Kate del Castillo y su presunta unión con 'El Chapo' Guzmán?

Sabías

Que...

ESPECIAL