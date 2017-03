Innecesaria, alerta de género: consejo

‘De moda’. Para el presidente del Consejo de Seguridad Pública “está de moda” el feminicidio, pero no preocupa. (ARCHIVO)

Pese a los homicidios de mujeres que se han registrado en lo que va del año, para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, José Luis Flores Juárez aún no es necesario que se emita una alerta de género.

Compara lo que ha sucedido en Torreón respecto a los homicidios dolosos de mujeres con relación al estado de México que registra 800 muertes de mujeres al año, "eso si es feminicidio, aquí eso es alarmar a la gente y llevarla a un lugar que no le corresponde a La Laguna".

Señala que "no somos especialistas, pero no veo las cosas como feminicidios en general, no somos policías, vemos las incidencias que pasan y estamos pendientes de que se cumplan".

Dice que llega con muchos bríos a ocupar el puesto y "hay experiencias nuevas y mediante la coordinación con los consejos similares en Chihuahua y en México, poder aplicar localmente algunas de sus prácticas".

Dice que en aquellas entidades los organismos que fungen como Consejos de Seguridad operan con espacios equipados con cámaras y la representatividad que tienen y aportan recursos económicos para ello.

Señala que por su asistencia semana a semana a las reuniones de Evaluación de los Indicadores de Incidencia Delictiva que se realizan en la Dirección de Seguridad Pública, "hemos visto como han bajado los índices en diferentes delitos, pero sobre todo a los delincuentes que son detenidos como resultado de las investigaciones o los avances que se tienen respecto los casos de homicidios que se registran".

Expresa que además hace un análisis de la información que recibe en esas reuniones y lo ha presentado en el Consejo y "hacemos el contraste de las cifras".



"Eso si es feminicidio, aquí eso es alarmar a la gente y llevarla a un lugar que no le corresponde a La Laguna”. JOSÉ LUIS FLORES, Presidente del Consejo de Seguridad.