Conan O'Brien cruza la frontera y así fue su show en México

La televisión mexicana transmitió anoche un episodio del programa de Conan O'Brien grabado en México, en que el cómico estadounidense encomió la aportación de los inmigrantes mexicanos y recibió del expresidente de México Vicente Fox unas botas con un lema alusivo al muro de Donald Trump.

El programa, transmitido por la cadena Televisa, en cuyos estudios se llevó a cabo la grabación, se inició con una escena de O'Brien con traje caminando en el desierto hasta un puesto fronterizo vigilado por guardias mexicanos, que le piden su pasaporte.

Después de corregir la pronunciación de su apellido por parte de uno de los guardias, O'Brien dice: "Soy él, el comediante, presentador de televisión" y les muestra en su teléfono móvil una escena de él mismo bailando.

Sin reconocerlo, uno de los guardias comenta a otro "No nos están mandando a sus mejores", parafraseando las declaraciones que el hoy presidente estadounidense Trump hizo durante su campaña electoral respecto a la inmigración mexicana.

"Tenemos una nueva política. Los estadounidenses están sujetos a un escrutinio extremo", le explica un guardia, usando la expresión "extreme vetting" que Trump ha utilizado en relación con los inmigrantes de países musulmanes.

El humorista responde "Veo lo que están haciendo. Tenemos gente nueva gobernando EU y eso está creando tensión entre nuestros países. Pero ustedes no pueden amontonar a todos los estadounidenses en un solo grupo. No es justo, es estereotipar".

Los agentes estallan en carcajadas y uno de ellos dice "Este güey (tonto) sí que es comediante".

Al revisar su maleta descubren una toalla de un hotel de Trump y O'Brien explica apenado: "Me quedé allí hace como 15 años, ¿ok? y me robé la toalla" mientras los guardias lo miran recelosos y su perro policía empieza a gruñir.

Mientras los agentes revisan la maleta, O'Brien cruza la frontera y se adentra corriendo en territorio mexicano, perseguido por el perro.

Here's a sneak peek at tonight's #ConanMexico cold open. Tune in @ 10/9c on @TBSNetwork . pic.twitter.com/cXQ5gSFA2K

En el programa, el comediante conversó con el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006), quien ha formulado fuertes críticas a las políticas del mandatario estadounidense.

Fox le obsequió unas botas con el lema "No fucking wall" (No al jodido muro), alusivo a la valla que Trump ha ordenado construir en la frontera con México.

A su vez O'Brien dijo que vive en Los Ángeles, donde "uno no puede caminar tres pies sin percatarse de las increíbles contribuciones culturales -comida, arte, arquitectura- que han hecho los mexicanos".

Al final del programa, titulado "Conan without borders: Made in Mexico" (Conan sin fronteras: Hecho en México), O'Brien se despidió con un "¡Viva México! Gracias y buenas noches".

Muchas gracias to my Mexican & American crew. #ConanMexico was possible because of you fine people. Airing worldwide 3/1 ¡Viva México! pic.twitter.com/D01Gmov9gc