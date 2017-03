Mexicanas ganan

EMPRESAS LE APUESTAN A MÉXICO PESE A ENTORNO DE VOLATILIDAD

CIUDAD DE MéXICO.- Pese al difícil entorno económico global, corporativos mexicanos como América Móvil, FEMSA, Televisa, Fresnillo, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark de México, Arca Continental, Lala y Herdez, planean invertir más de 246 mil millones de pesos en 2017.

La cifra representa un monto similar frente a los casi 248 mil millones de pesos en gasto de capital (capex) destinados para su expansión en 2016.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) prevé destinar mil 300 millones de dólares para su crecimiento en 2017, cifra similar a sus inversiones del año previo. Los directivos de la empresa aclararon que la apreciación del dólar frente al peso y otras monedas ayudará para contar con mayores recursos este año.

Fresnillo anunció una inversión por 799 millones de dólares en 2017, una cifra casi del doble de los 434 millones ejercidos el año pasado. Este año destinará los recursos para operaciones como Fresnillo, Saucito, Herradura, San Julián, Planta de Pyrites y Extensión Centauro, entre otras.

Grupo Bimbo tendrá inversiones por 650 a 700 millones de dólares este año, es decir, niveles similares a sus gastos de 2016.

Alsea planea un presupuesto de entre 4 mil a 4 mil 500 millones de pesos para su expansión en 2017, cifra mayor en casi 30% comparado a los 3 mil 500 millones de pesos del año previo.

La embotelladora Arca Continental todavía no anuncia su inversión para 2017, pero fuentes de la empresa comentaron que el capex será superior a los 7 mil millones de pesos ejercidos en 2016. Por ahora, la firma sólo ha informado 4 mil millones de pesos sólo para sus operaciones en México.

Para Grupo Lala habrá un aumento de 24% en su inyección de capital, porque pasarán de 2 mil 90 millones de pesos a 3 mil 600 millones. Grupo Herdez mantendrá estable su inversión de mil millones de pesos este año, cifra similar a la reportada en 2015.

Entre las principales caídas en presupuestos están Televisa, que anunció una reducción de 32% menos en inversiones para 2017, y América Móvil, que reportó una baja de 10% en sus planes de apostar recursos.

Sortean 2016. De acuerdo con un ejercicio elaborado, con base en los datos de las 35 empresas enlistadas en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las ventas y ganancias de los corporativos mostraron resultados robustos con crecimiento de doble dígito (más de 10%) al cierre de 2016.

Analistas consultados dijeron que las empresas sortearon retos macroeconómicos e internacionales como la depreciación del peso frente al dólar, caídas en la confianza del consumidor, la incertidumbre generada por las elecciones en Estados Unidos y el alza en tasas de interés, entre otros.

En total, las ventas de firmas integrantes del IPC tuvieron un alza de 12.9% entre enero y diciembre de 2016, mientras que sus ganancias netas aumentaron 20.5% en el mismo período comparado con el año anterior.

Carlos González, director de análisis de Grupo Financiero Monex, explicó que los reportes fueron positivos por una inercia que venía desde principios de 2016, favorecida por el sector consumo y por una expectativa favorable sobre el mercado interno.

"En el caso de los resultados netos, los datos son positivos a pesar de las variaciones en el tipo de cambio, pero el reto viene hacia adelante: los estimados de crecimiento para este año van a ser más moderados y eso podría reflejarse en los resultados de las empresas a partir del primer trimestre de 2017", indicó.

Areli Villeda, analista de Banco Multiva, consideró que el efecto positivo en las ventas fue resultado de las variaciones en el tipo de cambio en Sudamérica y Estados Unidos.

"2017 será un año retador, básicamente por los elementos macroeconómicos, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que es uno de los principales riesgos", expresó.

Raymundo Tenorio, catedrático del Tecnológico de Monterrey, dijo que los resultados positivos de las empresas pueden ser reflejo de un buen desempeño de la situación económica en 2016, pero coincidió en que el desafío son los próximos 12 meses.

Prevén siga volatilidad

La volatilidad de los mercados bursátiles continuará ante la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda cambiar las políticas migratoria y comercial, entre otras más, aseveró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosh.

Aunque dijo que la reacción de los mercados por la llegada del mandatario de Estados Unidos ya no genera tanto nerviosismo, dijo que no se puede descartar que los inversionistas ya no se preocupan por el entorno.

En entrevista al término de la presentación del Centro de Mejores Prácticas de la Coparmex, expuso que los inversionistas ya se acostumbraron a no hacer comentarios.

"Vemos más tranquilidad. Pero de que va a seguir habiendo volatilidad, creo que sí vamos a tener un entorno volátil", lo que dependerá de las "sorpresas" con que pueda salir Trump.

Recordó que los primeros episodios de nerviosismo se registraron después del resultado de las elecciones estadounidenses, lo que se reflejó con caída en la Bolsa Mexicana de Valores de 48 mil a 44 mil puntos.

Pero, aseveró que, ahora los movimientos son menores en la bolsa de valores, en el tipo de cambio y en otros indicadores.

Sólo cotizará muro fronterizo

Cementos Mexicanos (Cemex) aseguró que si alguno de sus clientes les pide cotizar materiales, tienen la responsabilidad de hacerlo, lo que no implica que participaría en la construcción del muro planteado por el gobierno de Donald Trump en la frontera de México y Estados Unidos.

Fuentes de Cemex señalaron a Notimex que no son una empresa constructora en Estados Unidos, sino que es una compañía que produce materiales para la industria de la construcción.

"Hasta hoy no se tienen detalles técnicos de dicha obra y nadie nos ha buscado para participar. Si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participaría en la obra", expuso la cementera.