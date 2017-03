El 'Chepo' de la Torre pide más contundencia

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Como una gran enseñanza y un deber cumplido consideró José Manuel de la Torre la victoria conseguida anoche ante el América en el estadio Corona, triunfo que catapulta a los albiverdes hacia los octavos de final de Copa MX.

El estratega albiverde alabó el ímpetu de su equipo al pelear hasta el final, aunque fue claro en que deben mejorar en la puntería frente al marco contrario para no sufrir de más durante los minutos finales: "es tan importante el primer minuto como el último, no podemos perder la concentración porque se te puede venir abajo todo. Tenemos que ser más contundentes porque producimos jugadas de gol, pero la contundencia te ayuda a manejar mejor los partidos, a tener mayor calma hacia el final del partido, es parte de lo que debemos seguir trabajando", aseguró.

Más que los tres puntos y la clasificación a la siguiente ronda del torneo, a Santos podría servirle como motivación para alabar la segunda mitad del torneo de liga y las eliminatorias en la Copa: "el equipo tiene la confianza de poder hacerlo, lo que sí es que tenemos que estar claros en que no podemos desconcentrarnos absolutamente ni un minuto, hay que pelear todas las pelotas, la última sigue siendo muy valiosa como sucedió ahora y ese es el aspecto en que debemos seguir trabajando", dijo.

Ya con el boleto a los octavos de final, "Chepo" sentenció que seguirá buscando colocar su mejor alineación dentro del campo sin descuidar la Liga, pero tampoco la Copa: "la importancia siempre se la hemos dado a todos los partidos en los dos torneos, siempre buscamos tener de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo están los jugadores, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, poner a los mejores once dentro del campo, la competencia está fuerte y por eso siempre analizamos a todos", advirtió.

Finalmente, el entrenador santista habló acerca de su siguiente partido en Liga MX, en el que arriesgarán el invicto, pero afirmó que van con la mentalidad de conseguir una victoria: "todos los partidos son importantes para sumar puntos, para seguir escalando, seguir sumándole a lo que buscamos que es lograr los objetivos. Nos toca visitar a Pumas en CU y por supuesto que de igual manera vamos a buscar ganar para sumarle de a tres a la tabla y a la porcentual", culminó.

LA VOLPE, MOLESTO CON EL ARBITRAJE

Ricardo Antonio La Volpe fue duro en su análisis contra el arbitraje de anoche, asegurando que en los dos goles que recibió su equipo hubo situaciones que debieron ser castigadas.

En su análisis, el argentino aseguró que: "en general el partido fue muy parejo, pero si me preguntan del árbitro no me gusta, el primer gol viene de una falta que hay, yo estaba ahí, el defensa pone el codo y le pega a mi muchacho, nos agarran en contragolpe y de ahí viene el primer gol, en el segundo gol voy a tener que preguntar cómo son las reglas, algunas veces no sé, porque hay un trabajo táctico de achique y el señor que cobra la falta amaga, vuelve a achicar el equipo y el señor amaga, yo haría una pregunta, si va a empezar el partido y empiezo a amagar, no muevo la pelota ¿qué pasa? Me imagino que lo van a amonestar, porque es retención, ya me pasó dos veces, eso desorienta lo que es un trabajo táctico y estratégico, no entiendo a los árbitros de cuántas veces se puede amagar sin amonestar".

Ricardo no desprecia la Copa MX y asegura que deben pelear por el campeonato al entrar en los partidos eliminatorios, ya que así lo exige la historia del equipo que dirige: "en América la importancia a cada partido es total, porque en cada torneo que entra debe buscar salir campeón. Es América, no es un equipo que esté peleando el descenso o tiene problemas de promedio, no, para nada, teníamos la posibilidad de recuperar más a nuestros jugadores y vinimos a jugar contra Santos con jugadores de experiencia. América tiene que ir a ganarle al equipo que le toque", sentenció.

José Manuel de la Torre y Ricardo La Volpe se saludaron al final del partido. (Ramón Sotomayor)