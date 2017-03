Sin límites en la MÚSICA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin Bandera insiste en que el arte no debería estar limitado, ni poner etiquetas o barreras sobre los temas que se deben tocar porque se tiene que separar con entender un hecho de manera literal.

Leonel García lo explica así, refiriéndose al hecho que Café Tacvba declaró que podría dejar de tocar la canción Ingrata por tener una estrofa que puede relacionarse con la violencia hacia la mujer.

"Es muy importante separar el arte de lo que es lo literario; si en una película vemos a Nicolas Cage matando a 17 personas no significa que él promueva el homicidio, ni que algunas pinturas promuevan la guerra".

"A veces lo toman literal por el fanatismo o por falta de conocimiento, pero uno no debería dejar de expresarse porque la gente no lo entiende. Es un retroceso. Hay que enseñar a la gente a leer el arte de una manera no literal porque no trato de decirte qué hacer o de educarte, estoy contando una historia, inventando, y no significa que esté de acuerdo o que debas hacerlo. Hay que generar productos culturales para que aprendan a diferenciar entre ficción y fantasía con la realidad, que tienen algunos libros de historia", apuntó.

En conferencia de prensa para presentar su álbum Primera Fila Una Última Vez Encore (que fue grabado en vivo sin ningún proceso de posproducción) recibieron un reconocimiento por más de 400 mil boletos vendidos de la gira Una Última Vez, que tomaron como un cierre de ciclo antes de iniciar un nuevo tour que los lleve a recorrer distintos países.

Junto a Noel Schajris, quien se dijo expectante de los cambios de la industria; ya que ha dado un giro y ahora retoman los shows en vivo, algo que ha mantenido a los artistas y les da sus mayores ingresos, así como saben también que ahora lo fuerte se da en el streaming y los medios digitales.

"Es un enigma el rol que tendrán la radio y la televisión los próximos años. Vemos que el streaming es la tendencia y que la gente lo prefiere ya sea para ver una película en Netflix o escuchar música en Deezer o Spotify", dijo Noel.

"Ya está claro cómo la gente puede escoger y los medios masivos toman nota de eso, de lo que la gente está diciendo y lo debe traer a sus medios y empezar a reproducirlo. Si no lo hacen se van a sorprender que el público se movió a otro lado", complementó Leonel.

Así como no hablan de separaciones ni cerrarse puertas, seguirán con sus proyectos en solitario. No saben si en el futuro existirá Sin Bandera y reconocen que la primera vez que se separaron lo hicieron de una manera drástica pero que ahora se llevan mejor que nunca y si la inspiración sigue y el proyecto llega, pueden volver a unirse.

Su realidad ahora, argumentan, es que se llevan mejor por ser más "viejos", tomarse menos en serio las cosas y disfrutar más del éxito. Noel y Leonel concuerdan que aprendieron a ser más flexibles con la opinión del otro así como ceder ante lo que no les parece del todo y afirman que en este año que llevan juntos no han tenido fricciones, en parte por la comunicación directa y sin intermediarios que llevan, con un diálogo constante donde se hacen saber su admiración y respeto. "Somos personalidades diferentes, pero nos sirve aceptar lo que el otro es", refirió Noel.