'PRI y PAN son lo mismo'

TORREÓN, COAH.-

DICE EL LÍDER DE MORENA QUE EN CASO DE GANAR LA ELECCIÓN DE 2018 NO HABRÁ VENGANZA, 'SINO JUSTICIA'

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Para Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, quien lleva casi doce años en campaña en pos de la Presidencia de la República, "la mafia del poder" existe, a ella pertenecen lo mismo el PRI que el PAN, o "Prian", como él los llama, y es la causa principal de los males que más han golpeado a México: la corrupción y la impunidad. No obstante, en caso de ganar la elección de 2018 asegura que no habrá venganza, "sino justicia". Pero que si no gana, "ahora sí" se retira a Palenque.

De visita por Torreón para acompañar a Armando Guadiana, virtual candidato a la gubernatura de Coahuila por el Movimiento de Regeneración Naciona (Morena), el político tabasqueño habló en exclusiva para El Siglo de Torreón sobre el proceso electoral en la entidad, las posibilidades de su partido, su contradictoria idea de la "amnistía" a la "mafia del poder" y qué es Morena más allá de Andrés Manuel.

En un estado como Coahuila, que ha sido gobernado siempre por el PRI, y que la oposición ha sido vista exclusivamente con un partido, el PAN, ¿qué posibilidades reales tiene un partido como Morena de ganar una elección en Coahuila?

Muchas posibilidades porque la gente no está del todo convencida de que la opción sea el PAN ante la debacle del PRI. En otros estados ha ayudado al PAN el que se vea como la única oposición, como la única alternativa. Y cada vez está quedando más claro que el PRI y el PAN son lo mismo, que no hay diferencias de fondo. Si queremos ir a los detalles podemos decir que los priistas son corruptos cínicos y los panistas son corruptos hipócritas. Son lo mismo. Ya no funciona lo que llaman alternancia, esto de que esté un partido en el gobierno en un período, salga ese partido y entre otro, no resuelve nada, es pura simulación, es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

Mucha gente lo que quiere es un cambio verdadero, cambio de régimen, que ya no haya esta simulación, que ya no siga dominando la misma mafia de poder que se disfraza, que es el PRI o es el PAN, ahora en el caso de Coahuila muchos se están dando cuenta, porque no lo saben, porque se engaña mucho a la gente, se manipula mucho al pueblo de México. En el caso de Coahuila no saben por ejemplo que quien exonera a Humberto Moreira es Felipe Calderón. Los panistas presentan una denuncia contra Moreira (...) por lavado de dinero y hay un acuerdo arriba y antes de que termine el gobierno de Calderón. Maricela Morales, la procuradora del gobierno federal, firma un oficio exonerando a Humberto Moreira, perdonándole todo. Por eso cuando lo detienen en España...

Fue uno de los documentos principales que presentó la defensa...

Sí. Entonces es un doble discurso de los panistas de arriba. Ahora, por ejemplo, está diciendo el candidato del PAN, de manera tenue, porque no se puede meter mucho en contra de los Moreira porque trae acuerdos, pero dice: "si gana el PAN, vamos a meter a la cárcel a los Moreira". Puro cuento, son lo mismo, son iguales de corruptos. Mucha gente en Coahuila y desde luego en el país se está dando cuenta que no hay diferencias, la mafia del poder controla al PRI, controla al PAN, y usan a un partido u otro de acuerdo a lo que les conviene para seguir manteniendo el régimen de corrupción. Morena sí es un partido opositor a la mafia del poder, sí es un partido independiente, sí es un partido del pueblo para el pueblo, sí es un partido ciudadano.

→ ¿Cuál es la oferta específicamente de Morena en un estado como Coahuila, donde la izquierda no ha tenido fuerza o arraigo?

Acabar con la corrupción y somos los únicos.

→ ¿Y cómo hacerlo?

Podemos hacerlo gobernando con el ejemplo. Si el presidente de la República es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, y los presidentes municipales lo mismo. La corrupción se da de arriba para abajo, no se da de abajo para arriba. Para ejemplificar ¿qué le puede decir Peña a Moreira, el gobernador de Coahuila? Ni modo que le diga: "oye, estás robando mucho". ¿Qué le contestaría Moreira? "Y tú qué hablas si tú robas más". Entonces lo principal es la autoridad moral, la autoridad política.

Ahora lo otro, acabar con la impunidad. Cómo es posible que por enjuagues políticos para mantener al mismo régimen de corrupción se exonere a Moreira. Eso no se puede seguir permitiendo. Tienen que acabar con los privilegios, los fueros, la impunidad. Eso es lo que ofrece Morena, acabar con la corrupción, que no haya impunidad, hay que hacer desde luego arreglos en la legislación, hay que hacer algunas reformas. Pero lo más importante es gobernar con el ejemplo, eso es lo más importante. Sí hacen falta reformas. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que al presidente de México en funciones no se le puede juzgar por corrupción, porque en la Constitución se establece que no puede ser juzgado por corrupción el presidente en funciones.

→ Sólo por traición a la patria y por homicidio en el caso de que sea perpetrado por él directamente, por corrupción no...

Está en el 108 de la Constitución y viene esa prerrogativa, viene ese privilegio desde la Constitución de 1857, y hay abogados que ni siquiera lo saben. Eso hay que modificarlo, porque eso no se aplica en ningún otro país del mundo. Tienen en la cárcel al presidente de Guatemala porque se le comprobó que se robó 40 millones de pesos. Ese presidente de Guatemala que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los Moreira y con todos los corruptos de Coahuila, del PRI y del PAN.

Yo le digo a la gente de Coahuila que nos está viendo... toco madera... en el caso de que ganara Anaya ¿enjuiciaría a los Moreira? No, son lo mismo. Para los Moreira Anaya es otro candidato, es el plan B y en una de esas es el plan A. Armando Guadiana es otra cosa, no va a ir con propósitos persecutorios porque no es su fuerte la venganza, pero sí va a haber justicia y se va a limpiar de corrupción a Coahuila.

→ Cuesta trabajo para un sector del electorado diferenciar entre todos los partidos, y sobre todo porque aquí en Coahuila acabamos de terminar el proceso interno de los partidos y en todos los casos lo que se observa es una simulación, porque hay un precandidato ya encaminado a la candidatura y precandidatos que no tienen ninguna opción. En el caso Morena es lo mismo...

No, porque hay dos precandidatos...

→ Pero uno no tiene exposición y el otro tiene sobreexposición...

Ah, porque si no, no existiríamos. La ley electoral está hecha para favorecer al "Prian", que tiene todos los medios de información a su servicio, con honrosas excepciones. Una excepción es este periódico. Pero ellos tienen todo el control para que nadie se mueva. ¿Sabes cuánto tiempo es la campaña propiamente de gobernador en Coahuila? Dos meses, o sea, es muy poco tiempo. Nosotros tenemos que ir casa por casa entregando volantes. Los del PRI y los del PAN avasallan con la propaganda (...)

Ya que preguntas eso de cómo vamos a diferenciar a los partidos, te voy a hablar de dos casos, esto me importa mucho dejarlo claro, porque ahora la mafia del poder está difundiendo eso, hablando de que todos los partidos son iguales con un propósito, de que la gente se desanime y no participe, y eso a ellos les conviene. Porque con los votos que compran, si los ciudadanos no participan, les alcanza para triunfar; es un plan con maña. No somos iguales, no nos pueden meter a todos en el mismo costal. A mí me pueden llamar "Peje", pero no soy lagarto.

Pero voy a dar un ejemplo claro de lo que estoy diciendo (...). Hace poco aumentaron el precio de las gasolinas, todo mundo lo supo, lo padece. El único partido que votó en contra en la Cámara de Diputados y Senadores fue Morena. Y te puedo asegurar que eso que te estoy diciendo ahora no lo sabe la gente.

→ No lo habrán comunicado debidamente...

No, la mafia controla los medios.

→ No todos...

Casi todos, con algunas excepciones. Me dejo de llamar Andrés Manuel si los que nos están (leyendo) lo sabían, de que el único partido que votó en contra del gasolinazo fue Morena.

→ ¿Se refiere a la Ley de Ingresos y a la Reforma Energética particularmente?

Sí. La ley de ingresos donde está concebido, donde está escrito el aumento de precio de las gasolinas. Votó el PAN, todos los diputados del PAN, los senadores del PAN. Sería bueno que les preguntaras ¿por qué votaron los panistas por aumentar el precio de las gasolinas? Todos los diputados del PRI, senadores del PRI, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano, los del Verde.

→ El PRD tuvo votación dividida...

No, pero en el caso de la Ley de Ingresos votaron todos por el aumento en el precio de las gasolinas, menos Morena. Entonces esta noticia que pasa de noche demuestra, entre otras cosas, que no somos iguales.

→ ¿No cree usted nociva la idea de que Morena es el partido de Andrés Manuel? Es decir ¿qué es Morena si no es Andrés Manuel?

Somos muchos, millones de mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros adversarios siempre van a estar buscando cómo cuestionarnos. Yo soy el dirigente de Morena y represento a millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes de la necesidad de un cambio, eso es muy claro. ¿Qué quieren nuestros adversarios? Que yo renuncie, que yo me retire. Ese ha sido el sueño de los integrantes de la mafia del poder. Después del 2006 querían que yo me retirara, luego el 2012 lo mismo. Ya que Andrés Manuel se vaya a Palenque, ya está enfermo, ya está chocho, ya que se vaya. Pues sí me voy a retirar, cuando lo decidan los ciudadanos no cuando lo quieran ellos. Por cierto, ya lo dije, que la tercera es la vencida, en caso de que la gente no quiera que haya un cambio verdadero en el país, pues entonces sí me voy a retirar, me iré a Palenque.

→ Usted habla de la mafia del poder y ha dado en su momento los nombres, encabezando la lista Carlos Salinas de Gortari...

Él es el jefe...

→ Usted lo ha dicho. Sin embargo, hace no mucho usted dijo que aplicaría una "amnistía" para esa mafia del poder. Y esto es un contrasentido con lo que ha venido diciendo de hacer justicia y aplicar castigos para quienes han robado al pueblo.

Es que una cosa es hacer justicia y otra cosa es la venganza.

→ O sea ¿la amnistía iba para el tema de la venganza?

Nosotros no queremos venganza, no odiamos a nadie. A nosotros nos importa sacar a México del atraso, del atolladero en que lo han metido y lo que queremos es acabar con la corrupción. Eso sí, no disminuir la corrupción, no atemperarla, no reducirla: acabarla. Pero no vamos a perder tiempo (...) No vamos a estar viendo para atrás. Vamos a ver hacia adelante. Porque no somos partidarios de la reelección, son seis años nada más que tenemos que convertir en doce, trabajando el doble para sentar las bases de una república nueva, distinta, sin corrupción, sin impunidad, sin privilegios, con justicia. Entonces todo eso va a llevar tiempo y no vamos a perder tiempo con venganzas. Los de la mafia del poder suelen engañar mucho con eso, esto que estamos viendo en Coahuila. Lo que dicen los panistas, "vamos a meter a los Moreira a la cárcel si ganamos". Puro cuento. Si son lo mismo.

Es lo mismo que hizo el gobernador de Nuevo León ("El Bronco"), el de Tamaulipas (Cabeza de Vaca), lo mismo. Yunes Linares (de Veracruz)... ya nada más se quedó en lo espectacular de las noticias de que encontraron la peluca que usaba para disfrazarse Duarte, ya hallaron el almacén, el diario de la esposa de Duarte... cuando hubo un arreglo en Gobernación, allá arriba. ¿Cómo es posible que se les fue Duarte con su esposa y que no lo encuentran? Es un acuerdo, es pura manipulación. Nosotros no vamos a caer en eso, esto es un asunto serio queremos que haya un cambio, una transformación del país.

También te aclaro: hablo por el titular del ejecutivo del gobierno democrático del futuro, pero va a ser un presidente respetuoso del estado de derecho, no se van a cancelar las posibilidades de que el ciudadano presente una denuncia ante la instancia que corresponda ante el Poder Legislativo ante el Poder Judicial. Si no, vamos a ser dictadores omnímodos. Yo no voy a someter a los poderes. El cambio nuestro va a significar que por primera vez en mucho tiempo, a lo mejor por primera vez en la historia, va a haber democracia. Aquí estamos en Coahuila, sólo hubo democracia en México en el tiempo que fue presidente Francisco I. Madero. Por eso es extraordinario Madero, Apóstol de la Democracia. Con la revolución se avanzó mucho en el terreno social, en lo económico, pero en lo político no, nunca ha habido democracia en México.

Madero cuando fue presidente le recomendaba a los gobernadores que respetaran el voto de los ciudadanos y les decía: "no me importa quién gane, lo que quiero es que se respete la voluntad del pueblo". Qué diferencia con lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, ¿qué cosa proponemos nosotros? Que haya democracia. Se va a respetar la voluntad del pueblo, no se va a comprar el voto como sucede actualmente, que se trafica con la pobreza de la gente. Eso es lo que hacen los del PRI, los del PAN, que compran el voto: 500 pesos, 1,000 pesos. A eso se atienen los Moreira y también Anaya del PAN, que compran los votos, que reparten despensas, frijol con gorgojo, entregan tinacos en algunos lugares, pollos y patos, chivos y borregos, puercos y cochinos, cerdos, marranos...

→ ¿Está describiendo o los está insultando?

Eso son, muy corruptos, sinvergüenzas, que trafican con la pobreza de la gente; eso ya no va a haber. Va a haber, además de democracia, estado de derecho, que no ha habido; lo que ha habido es un estado de chueco.



Diferencia. ‘La corrupción se da de arriba para abajo, no se da de abajo para arriba’, comentó el líder de Morena, Andrés

Manuel López Obrador, quien fue entrevistado por El Siglo de Torreón