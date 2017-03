Confunden en Durango declaraciones de pago a cuartel

TORREÓN, COAH.-

En hechos distintos, funcionarios de primer nivel del Gobierno de Durango ofrecieron versiones diferentes respecto a la aportación de recursos del Estado al cuartel militar que se construye en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Mientras en un evento en la capital de Durango, el secretario de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, estimó que el próximo mes se completaría el pago pendiente al cual se comprometió la pasada administración, el gobernador José Rosas Aispuro Torres señaló en la Comarca Lagunera que ya fue liquidado.

“El estado de Durango cumplió con los 60 millones de pesos que les corresponde aportar”, expresó el mandatario panista de acuerdo a una entrevista difundida en un noticiero radiofónico local. Aseveró además que ya se cumplió al 100 por ciento “aún en una obra que no está en nuestro estado”.

El gobernador incluso propuso enviar a los comunicadores una copia de la ficha del pago. “Lo que nosotros nos comprometemos, lo hacemos y lo hicimos en tiempo de acuerdo al compromiso que habíamos hecho. No obstante que hay una serie de limitaciones financieras, el Gobierno está cumpliendo con los compromisos que hace”, añadió.

Pese a estas declaraciones, el mismo día el secretario de Gobierno de Durango dijo en la capital del estado que pronto se liberará el recurso pendiente.

"Son 60 millones el convenio que se hizo para esta importante instalación militar, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 12 y están ahorita pendientes 48 millones de pesos. Existe por parte del gobernador del Estado José Rosas Aispuro Torres el compromiso de cumplirlos", dijo.

El funcionario indicó que esta aportación se debió hacer en el sexenio pasado y no se pagó, por lo que la actual administración asumió este compromiso pese a los problemas financieros.

"A pesar de que no tenemos ahorita los recursos, no tenemos dinero, el compromiso del gobernador sigue vigente. No se está echando para atrás, él mismo se ha estado comprometiendo y en breve tiempo podrá dar esa cantidad", enfatizó.

El megacuartel Militar de San Pedro lleva más del 24 por ciento de avance físico en la obra civil y se espera que se concluya, con todo y su equipamiento, para el mes de noviembre, pese a que los gobiernos de Zacatecas y Chihuahua, suspendieron su participación.



El gobernador y el secretario de Gobierno de Durango ofrecieron versiones distintas respecto a la aportación para el cuartel de San Pedro. (ARCHIVO)