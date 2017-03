Durango 'no se echa para atrás'

ESPERAN QUE EL SIGUIENTE MES SE APORTEN LOS RECURSOS

Al descartar que Durango se haya "echado para atrás" en el convenio de aportación de recursos para el cuartel militar que se construye en Coahuila, el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones afirmó que pronto se liberará el recurso pendiente.

"Son 60 millones el convenio que se hizo para esta importante instalación militar, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 12 y están ahora pendientes 48 millones de pesos. Existe por parte del gobernador el Estado, José Rosas Aispuro Torres, el compromiso de cumplirlos", enfatizó.

Asimismo, expuso que se debieron haber aportado en el sexenio pasado, pero no se pagaron, por lo que la actual administración asumió el compromiso que no se liquidó.

"A pesar de que no tenemos ahora los recursos, no tenemos dinero, el compromiso del gobernador sigue vigente. No se está echando para atrás, él mismo se ha estado comprometiendo y en breve tiempo podrá dar esa cantidad", dijo.

Se prevé que el próximo mes se esté en condiciones de aportar el recurso, según de la liquidez que se tenga.

Refirió que aunque en un principio tanto Zacatecas como Chihuahua habían considerado retirarse del convenio, esto se está reconsiderando para que también puedan aportar.

"Por lo pronto nosotros, en el caso de Durango, no nos echamos para atrás", reiteró.

Refirió que este cuartel militar beneficia a Durango ya que se abaten los índices delincuenciales en La Laguna, "como ustedes saben en la Comarca Lagunera ha habido muchísimos problemas en cuestión de extorsiones, secuestros, robos a casa-habitación, robo a vehículos, robo a negocios y ha estado abatiéndose".

Ante ello, los convenios para que se mantenga la policía militar y el mando especial en esa zona se siguen cumpliendo por parte de Durango, concluyó.

