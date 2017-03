Polemizan por 'vaciado' de bodega

YOLANDA RÍOS

Luego de que panistas exhibieran tomas de una camioneta en la que ayer se sacaron artículos de la bodega ubicada en bulevar Revolución y calle Jiménez donde están aseguradas despensas del Fonden a manera de evidencias de una denuncia presentada por el PAN en la PGR y en la PGJEC, la síndica de Vigilancia Gabriela Casale declaró que ella tomó las fotografías.

Y asegura que "por lo que ví han vaciado un chorro de cosas".

Explica: "Yo iba de pasada y se me hizo raro que estuviera abierta por lo que entré y vi que estaban subiendo artículos a una camioneta blanca sin placas y no es del Municipio, por lo que decidí seguirla y grabarla, pero se metió a la colonia Vencedora y de ahí me alejé".

Gabriela Casale reconoce que las 316 despensas que restan del programa Federal del Fonden están aseguradas en la bodega por la denuncia.

Pero se queja que le preguntó a las personas que subían los artículos a la camioneta y le dijeron que eran de programas del gobierno del Estado.

Pero asegura que cerca de la bodega estaba pendiente un camión de caja grande donde se iban a cargar más cosas.

Se queja que no tiene información del por qué se sacó ayer material de programas sociales y que ahora faltan tantas colchonetas y otros artículos que "no son del Fonden, pedí informac→ ión de todo, pero no me lo dieron".

El contralor Javier Lechuga Jiménez señaló alrespecto que lo único asegurado en esa bodega son las despensas no las cobijas o paquetes de aguas ni los botes de impermeabilizante.

"Como ya hicimos una auditoría, tenemos los respaldos de lo que hay y a qué programa pertenecen, por lo tanto no hay irregularidades más que en la imaginación de la señora síndica". Señala Javier Lechuga Jiménez que "lo mejor que puede hacer la síndica es dejarnos trabajar ya".

