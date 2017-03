En duda continuidad de Barbosa

- Luego de que el senador Miguel Barbosa externara su apoyo al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, sus compañeros de bancada pusieron en duda su continuidad como coordinador del PRD en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de la Peña -esposa de Jesús Ortega, dirigente de Nueva Izquierda- consideró que la decisión de Barbosa contraviene con su responsabilidad institucional, por lo que estaría en un predicamento. "Debió él haber recurrido a las instituciones de las que él forma parte y yo creo que sí se contraviene en la conducción del grupo parlamentario", dijo.

En el mismo sentido, el senador Luis Sánchez adelantó que la permanencia de Barbosa será algo que tendrán que discutir los legisladores. "Pretendo que haya una discusión colectiva y que podamos con tranquilidad determinar qué es lo mejor para la fracción parlamentaria", sostuvo.

Sin embargo, Barbosa sostuvo que tiene el apoyo de la mayoría de los legisladores de su fracción, por lo que rechazó que vaya a dejar la coordinación en lo inmediato. "Cuando yo vea que he perdido la mayoría en el grupo parlamentario, que la tengo de manera absoluta, que haya una voz que diga otra cosa, pues lo respeto. Yo no voy a controvertir con mis compañeras y compañeros senadores.Me someto a la opinión de quienes son la mayoría en el grupo parlamentario, y si me retiran de esa posición, claro que ya no seré coordinador", expresó.

Armando Ríos Piter, quien renunció al sol azteca y se declaró senador independiente, consideró que Barbosa cuenta con el respaldo de su bancada. "El PRD está viviendo una situación en la que muchos se están saltando a apoyar a Andrés Manuel, porque ya no le ven futuro al PRD", dijo el guerrerense.

Agencia reforma