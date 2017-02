Dice Miguel Riquelme que 'con humildad' pedirá votos a ciudadanos

TORREÓN, COAH.-

Para el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, el resultado que se obtuvo del proceso interno del partido realizado el pasado domingo superó la expectativas, pero no da cabida a triunfalismos ni a vanagloriarse, sino al contrario, “no vamos a descuidarnos, ahora vamos por la ampliación de nuestra propuesta, nuestra oferta a más ciudadanos”.

Expresó que: “Lo que menos debe provocar el éxito del proceso interno, es la soberbia partidista. Fue un proceso interno que nos sirve de mucho en la verificación del trabajo del partido, de la estructura electoral”.

En reunión con medios de comunicación acompañado por los pre-candidatos a diputados locales, Luly Quintero, Román Alberto Cepeda, Rodrigo Fuentes Avila, Mario Cepeda y el candidato a la presidencia Municipal de Torreón Miguel Mery, Riquelme expresó que lo que sigue ahora es “con humildad buscaremos los votos necesarios para garantizar la contienda a través de esa estructura que participó el domingo y todos los que votaron serán los que nos ayudarán a llevar a la sociedad la propuesta del PRI de Miguel Riquelme de los 38 candidatos a alcaldes y los 16 candidatos y candidatas a diputados locales…”.

Respecto a las cifras de los votos emitidos, el candidato informó que Saltillo y Torreón fueron de los municipios donde mayor participación hubo.

Y al decir que ha sido cauteloso con las cifras, expresó que es importante recordar que es un proceso interno de su partido. “Hoy tenemos una base de votos, pero sólo es para consumo interno no tiene nada que ver ni con los procesos de los demás partidos ni con el proceso constitucional. A mi me llena de satisfacción la votación que se tuvo la madrugada del lunes según el último cómputo y aún falta el final para este miércoles”.

Agradeció a la militancia su participación, a los ciudadanos que votaron por él como simpatizantes y también “ mi agradecimiento para Hilda Flores, José María Fraustro, Armando Luna, Tereso Medina, Jericó Abramo, todos hicieron el esfuerzo para estar a la misma hora y con buena disposición para la jornada interna y mandaron mensajes de unidad”.

Señala que es tiempo de hacer corte de caja, de todas las propuestas hechas por los ciudadanos en los 38 municipios que servirán para enmarcar la propuesta de trabajo que será plasmada en un documento donde toda la sociedad se sienta incluida.

Respecto a las opiniones que consideran una “ simulación” el proceso interno y que lo descalifican dijo: Es un proceso interno es algo que a nosotros nos sirve y si a ellos les duele algo, que se sanen la herida yo no me estoy metiendo en el proceso del PAN, ellos se eligen entre 10 y si lo hacen a nivel estatal no votan ni mil 500.

El registro como candidato será a finales de marzo, para iniciar la campaña constitucional el 2 de abril en la ciudad de Saltillo.