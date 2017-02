Angie asesora a chicas en moda

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Ciudad de méxico.- Los tiempos modernos han logrado que incluso los programas que enseñan cómo vestir bien sean de los más solicitados en los canales de estilo de vida. Tanto, que cuando menos los tres canales más importantes de paga TLC, E! y Discovery Home and Health tienen en su programación producciones que buscan ayudar a las mujeres para lograr un mejor look.

Ahora, Angie Taddei se convierte en la mexicana en conducir la versión latinoamericana del programa Cámbiame el look, que se estrenó ayer a las 21:00 horas por E! Entertainment. La excantante de Jeans, reconoce que ella aún comete equivocaciones a la hora de formar su look, pero que no tiene nada de malo.

"El chiste es usar la moda a tu favor. Hallar un estilo no es fácil, porque tienes que encontrar los elementos que te hagan brillar", explica la rubia.

Con sus años de experiencia en el mundo musical y de la moda, Taddei explica cuáles son los errores más comunes que comenten las mujeres a la hora de elegir sus atuendos: "Confundir la comodidad con malvestir. Cómoda, bonita y presentable, son cosas que tienes que balancear".

Agregó que "Lo viejo. Invierte en tres opciones básicas: un vestido negro, unos jeans y una camisa de seda color perla, son clásicos, una chaqueta también. Finalmente, no escuchar lo que te dicen los demás. Por más que tú te sientas cómoda con unas prendas, algunas de ellas no te quedarán bien", explicó la exintegrante de Jeans.

El programa no sólo promete gigantescos cambios de imagen en sus participantes, sino que generará en ellos un impacto positivo emocional, profundizando en sus historias personales, para lograr infundirles confianza en sus vidas a través de un estilo de vestir más acorde con ellos.

Los 13 episodios de una hora, presentarán "víctimas de la moda" de la vida real, que han sido nominadas por amigos o familiares cercanos para recibir un cambio de imagen, incluyendo una guía especializada sobre cuál es el estilo que más les favorece y cómo mantenerlo. Para lograrlo, Angie conocerá sus historias personales, y contará con el apoyo de un estilista invitado -Ana Gálvez, Ceci Areas y Gerard Cortez- junto con los cual revisará su clóset, hará "limpieza de prendas" y procederá a la transformación de imagen.

"Cámbiame el Look" es una producción original de NBC Universal International Networks que se graba en Ciudad de México bajo la productora Boomdog.

Enfrentando al 'Guasón' con la ayuda del inseparable Robin y otros héroes, 'Batman' debe salvar a su ciudad y seguir con su vida normal al mismo tiempo que nos divierte con ocurrencias, fallos y explosiones que muestran piezas de estos juguetes por doquier.

DURACIóN: 105 MIN.

CLASIFICACIóN: A.

DIRECTOR: Chris McKay.

PáNICO

14:00 hrs.

Profecías

Con John David Edwards. Cuando su esposa rompe una galleta de la fortuna que profetizó su muerte en cuatro días, un médico debe resolver el misterio detrás de la profecía antes de que sea demasiado tarde.

CANAL 4

06:00 CJ Grand Shopping

07:00 Infomerciales

07:30 Aqua Clyva

08:00 Infomerciales

10:00 Infomerciales

11:00 Pepito y el monstruo

13:00 La Fan

15:00 Tras la verdad

16:00 Minuto para Ganar

17:00 La Escuelita V.I.P

18:00 La hora pico

19:30 El Coque Va

21:00 Mujer casos de la vida real

22:30 Sin senos si hay paraíso

CANAL 6

06:00 Infomerciales

07:00 Infomerciales

08:00 Infomerciales

09:00 Iglesia Universal

09:30 El Hormiguero MX

10:30 A quien corresponda

12:00 Nacimientos asombrosos

13:00 No sabía que estaba embarazada

14:00 Cocineros Mexicanos

16:00 Enamorándonos

18:00 El misterio de la libélula

20:00 American ninja warrior

21:00 Los Simpson

22:00 NCIS: Los Ángeles

23:00 Códigos de familia

CANAL 7

06:00 Noticiario matutino

09:00 Diálogos En Confianza

11:00 Nuevos Pasos

11:30 Para Comer y Contar

12:00 La ruta del sabor

12:30 Tu Cocina

13:00 Cazadores del Sabor

13:30 D todo

14:00 Noticiario

14:35 Daniel Tigre Y Su Vecindad

15:00 ¡Listos a Jugar!

15:30 La Pandilla De La Selva Al Rescate

15:45 Diseño ¡Ah!

16:15 Campamento Lakebottom

16:30 ¡Exploración Salvaje!

17:15 Futboleros

17:30 Historias Horribles

18:00 Curiosidades Naturales de David

18:30 Hospital Veterinario

19:00 D todo

19:30 Escaparate de Ideas

20:00 Reinos Perdidos de Centroamérica

21:00 Noticiario nocturno

22:00 México Social

23:00 La Historia En El Once

CANAL 11

06:00 Las Noticias con Danielle Dithurbide

06:30 Despierta con Loret

08:00 Al Aire con Paola Rojas

09:00 Hoy

12:00 Corazón Indomable

13:30 Cuéntamelo Ya

14:30 El Noticiero Karla Iberia Sánchez

15:00 María de todos los Ángeles

16:00 Como dice el dicho

17:00 Mi Adorable Maldición

18:00 La Rosa de Guadalupe

19:00 Enamorándome de Ramón

20:00 El Bienamado

21:00 La Doble Vida de Estela Carrillo

22:00 Diez en Punto Denise Maerker

22:30 40 y 20

23:00 ¿A quién le vas?

23:30 Mujeres Asesinas

CANAL 13

06:00 Hechos A.M.

09:00 Venga la Alegría

12:00 La vida en el espejo

13:00 ¿Qué hay de comer?

14:00 Hechos Meridiano

15:00 Peluches

15:15 Boom

16:00 Ventaneando

17:00 Al Extremo

18:00 Lo que callamos las mujeres

19:00 Están entre nosotros

20:00 Kuzey Güney

21:00 La fiscal de hierro

22:00 Hechos Noche

22:30 Vis a Vis

23:15 Peluches

23:30 Los protagonistas

CANAL 40

06:00 Paw Patrol

07:00 Peppa Pig

07:30 Bob el Constructor

08:00 Pingüinos de Madagascar

09:00 Rugrats: Aventuras en Pañales

10:00 Las aventuras de Jimmy Neutrón

11:00 El Chapulín Colorado

11:30 El chavo animado

13:00 Bob Esponja

14:00 Henry Danger

15:00 Drake & Josh

16:00 La CQ

17:00 Punkd

18:00 Malcolm el de en medio

19:00 Arrow

20:00 Ridículos

21:00 1000 Maneras de Morir

22:00 The Walkind Dead: 6

23:00 Orange is the New Black

WARNER

14:20 hrs.

Flash

Conoce la vida de "Barry", quien luego de presenciar el asesinato de su madre y lidiar con el injusto encarcelamiento de su padre, descubre que una fuerza magnética misteriosa le dio el súper poder de correr a la velocidad de la luz.

UNICABLE

18:30 hrs.

El capo

Pedro Pablo es el principal Capo de la mafia del narcotráfico colombiano, él relata su acenso al poder mientras se refugia en un bunker oculto del ejército, su historia revela sus singulares orígenes humildes.

Martes 28 de Febrero de 2017

CINE LATINO

19:30 hrs.

Amor de un tío

Un pandillero rescata a su sobrino de su hermana alcohólica y decide llevarlo con él mientras ella se recupera. Ambos tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y en el camino aprenderán duras lecciones.

