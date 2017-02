Amaga FPJ con no atender quejas de la CEDH

PIEDRAS NEGRAS.-

Tras difundirse el video donde fue captado el momento en que una oficial de la policía municipal de Piedras Negras es agredida por un automovilista, Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras, manifestó que no atenderá ninguna queja de derechos humanos, hasta que los policías tengan derechos humanos.

Purón Johnston también criticó a los medios de comunicación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC) por no defender el tema.

El funcionario municipal cuestionó dónde están los derechos humanos de los policías y refirió que la atención de las solicitudes de la CEDHC genera gasto de tiempo, dinero y personal en atenderlas; porque un ciudadano se quejó y a veces no es verdad, pero que tienen que atenderlas.

“Mientras no tengan derechos humanos los policías, en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos se refiere, yo no voy atender quejas de la comisión, de nada. Se tiene que hacer algo, tienes que poner un alto a las cosas que ocurren para que las gentes las voltea ver, desgraciadamente así es esto; sino, no funciona”, dijo Purón Jhonston.

Lo anterior tras cuestiona el respeto a los derechos humanos de la oficial Gamboa, quien fue agredida por el automovilista. Refiriéndose que no tiene porque es policía, y señaló que entonces debe ser un policía robot o un policía extraterrestre, porque no tiene derechos humanos.

“Olvídese de eso, eso no es lo importante. Olvídese si se procedió o no se procedió, el tema es toda la sociedad, toda. Porque todo mundo hablaría si fuera al revés, pero como fue un policía el que estuvo siendo golpeado, de eso nadie habla. Eso es lo importante, si detuvieron o no detuvieron eso no tiene la menor importancia”, respondió a una periodista de Piedras Negras, al cuestionarle si se procedió contra el ciudadano agresor.