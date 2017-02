Llevarán su historia al GIFF

El Siglo de Torreón

Por tercer año consecutivo alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) representarán a La Laguna en el Rally Universitario del 20 Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) que este año tendrá lugar del 21 al 30 de julio en la capital de dicho estado y la ciudad de San Miguel de Allende.

El proyecto de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, titulado "Lucas el grande", fue seleccionado de entre alrededor de 600 propuestas enviadas por universitarios de todo el país. La historia es descrita como una comedia diferente que aborda el tema de la inclusión social.

"Trata sobre un monstruo que fue criado en sociedad, que tiene talento para la música pero no lo puede desarrollar debido a su apariencia", esbozó César Alfaro, guionista y director del proyecto lagunero.

El resto del equipo de producción de "Lucas el grande" está conformado por Alberto Sánchez, Ana Laura Arizpe, Brayan Simental, Saúl Rodríguez, Mariana Iparrea, Jorge Cuevas, Roberto del Valle, Gabriela Márquez y Deni Caro.

Para que su propuesta resultara seleccionada, los jóvenes coahuilenses tuvieron que atravesar por un proceso muy competido.

"El Rally del GIFF es una plataforma para estudiantes; los estudiantes tienen que mandar sus guiones, este año mandaron alrededor de 600, luego se seleccionan los mejores 25 y quienes los enviaron tienen que conformar un equipo de diez personas y producir una videorrespuesta, que es mostrar tu historia, tu equipo y el lugar donde estás viviendo para que ellos puedan elegir las mejores opciones; de esas 25 propuestas solo seis pasan a la final", explicó Alfaro.

"Lucas el grande" es uno de esos seis finalistas y competirá en el Rally Universitario contra "Guía básica para la muerte perfecta" (LICEO, Querétaro); "Vanessa" (U. LAMAR, Guadalajara); "Otro muerto" (UNAM, Ciudad de México); "Las candelarias" (UdG CUC, Puerto Vallarta) y "Los retratos de Simone" (UAN, Tepic).

Ya en el Rally Universitario, que se llevará a cabo la última semana de julio, los seis equipos reciben por parte del GIFF todo lo necesario para producir sus cortometrajes, cámaras, equipo de iluminación, actores y personal de apoyo, y cuentan con sólo 48 para realizarlo en su totalidad y entregar un producto completamente listo para exhibición.

Posteriormente los cortometrajes se proyectan en un evento dentro del festival y pueden aspirar al premio del público y al premio del jurado. Además, tras la culminación del GIFF todos los cortometrajes se van de gira por toda la república, exhibiéndose en un circuito de salas de Cinemex.

Si bien el GIFF proporciona todo el material cinematográfico profesional necesario para la realización del cortometraje, que representa una gran parte del costo de una producción, los jóvenes tienen que encargarse de conseguir el presupuesto restante, así como comprometerse a asistir a 25 talleres que se llevarán a cabo entre febrero y julio en San Miguel de Allende, principalmente.

Todo esto les representa una inversión de aproximadamente 150 mil pesos, suma con la que no cuentan, pero que esperan alcanzar con diferentes actividades y la ayuda de la ciudadanía.

"Necesitamos un poco más de 150 mil pesos para poder asistir a todos los talleres; como estudiantes necesitamos de su apoyo para hacer este producto y demostrar de lo que somos capaces", dijo el joven director.

Señaló que todos los donativos, que el público quiera hacer serán bienvenidos, "desde 20 pesos hasta lo que sea su voluntad", pues todo suma.

Asimismo exhortó a las pequeños y medianos empresarios de la región, e incluso a las grandes empresas laguneras a apoyar la causa, a cambio de la mención de su marca como patrocinadora o productora ejecutiva del cortometraje, lo que garantiza proyección en una gran cantidad de cines de todo el país cuando el corto se vaya de gira.

César Alfaro comentó que por lo pronto reciben los donativos en una cuenta bancaria que se le proporciona a través de las redes sociales a los interesados en apoyar, pero en unas semanas más abrirán una cuenta de fondeo en una plataforma electrónica de financiación colectiva ('crowdfunding').

Los interesados en apoyar pueden comunicarse con el equipo a través Facebook (/lucascortometraje), Twitter (@lucas_elgrande_) e Instagram (lucas_elgrande.cortometraje).

CéSAR ALFARO

Invitada habitual

La Universidad Autónoma de Coahuila ha sido representada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en las tres últimas ediciones del Rally Universitario del GIFF. La primera vez fue en 2015 con el cortometraje "Interferenica", la segunda en 2016 con "Seis" y ahora con "Lucas el grande".

Aunque en cada edición los equipos han sido diferentes, algunos integrantes han contado con la fortuna de haber participado más de una vez, tal es el caso de Brayan Simental, Roberto del Valle, Ana Arizpe y el propio César Alfaro, quien señala que ha sido una de las experiencias más significativas de su formación.

"Cuando me comentaron del festival me dijeron que era la primera ventana al cine nacional, yo no lo creía pero cuando tuve la una experiencia sí fue muy diferente a todas las que había vivido, fue una experincia muy buena, de las mejores que uno puede vivir como universitario".

Para él ha sido una oportunidad muy importante ya que considera que el GIFF es el más grande festival de cine después del de Morelia.

"Llegar a un lugar donde se presentan proyectos de talla internacional y conoces a gente que está involucrada en este mundo, creo que fue lo más maravilloso", concluyó.