METáFORA CIUDADA INTEGRIDAD: LA GRAN AUSENTE EN COAHUILA

La Gran Muralla China fue una formidable fortificación construida entre el Siglo VI A.C. y el Siglo XVI de nuestra era, es decir, más de dos mil años. Su función era proteger al imperio chino de los ataques de los mongoles, tártaros y demás pueblos bárbaros. Se cree que contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, habrá tenido unos 21,196 kilómetros de largo; pero de frente superaba los 8,850 kilómetros, algo así como de Torreón a Buenos Aires, Argentina; [ la altura de sus muros varía de 6 a 7 metros y su ancho de 4 a 5 metros; por ella puede circular un tanque de guerra; tenía torres de vigilancia a cada determinada distancia que, a su vez, eran cuarteles donde vivían batallones de soldados que rápidamente se trasladarían a cubrirla; se privilegió su construcción sobre precipicios, lo que la hacía más invulnerable.

La muralla poseía varias puertas o pasos, fuertemente fortificadas que pocos soldados podían defender ante un gran atacante mientras llega el grueso del ejército chino. En los 1,500 años que funcionó, tres veces los enemigos la penetraron, entre ellos Gengis Kan; pero no fue asaltándola, ni por túneles, sino por las puertas de acceso: ¿Qué pasó?: que los emperadores chinos se preocuparon exageradamente por la construcción física de sus defensas y por la preparación física, táctica y armamentística de sus tropas, pero jamás por la integridad moral de los guardias; vigilantes que fueron fácil presa de la ambición y ellos mismos abrieron las gigantescas puertas de la majestuosa muralla.

Integridad es vivir y actuar de acuerdo a un compromiso ético y principios que considera correctos; manteniéndose firme esa actitud aún en situaciones de adversidad. Esos principios son valores como la honradez, la lealtad, la justicia, la probidad, el respeto a las personas y a sí mismo, entre otros: La integridad es el valor supremo de quien es fiel a sus propios imperativos y eso se demuestra siempre en la vida diaria, siendo recto e intachable en todo ámbito y en todo entorno.

Resulta difícil entender la burlas oprobiosas que algunos políticos expectoran sobre el rostro del pueblo; es tal su desfachateces que promesas incumplidas tantean hacerlas ver como logros; el caso del vocero que asegura que su partido ha entregado medicinas para la gente humilde, cuando los pacientes y médicos de los hospitales del sector público saben que eso es exactamente de lo que siempre carecen; podredumbre verde es lo que ese partido entrega; es la "nadificación" del mexicano, un desprecio absoluto al necesitado.

La medalla de oro del cinismo, descaro y vituperio a la ciudadanía se la llevan los mensajes políticos del PRI, cuyos diputados, auténticos artífices del gasolinazo, ahora se atreven a acusar a sus pares del PAN y del PRD de ser culpables de ese gran daño al pueblo de México. Sí, es cierto, son sus cómplices; "y tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata", pero no confundamos; la patente de deshonestidad absoluta la ostenta el PRI y la comparte con los otros partidos, no se den baños de pureza que ya están más encenagados que palo de gallinero, no sumen la burla a la inteligencia del pueblo con su desprecio a la honestidad en el manejo del erario.

En un acto de simulación burlona al electorado, el PAN no ha destinado tiempos en radio y televisión a su segundo precandidato para Coahuila, quien se supone decidió declinar ese derecho en favor del ungido por el dedo azul; eso significa que para el PAN, las leyes electorales son cartas que se pueden cambiar al antojo del jugador. Bien por el INE que corrigió tal anomalía, pero: ¿Qué no se da cuenta que exactamente eso pasa con el PRI? Ahí, el candidato de la dinastía que por once años ha saqueado al estado es el único que se promociona y, además, con agravios a los torreonenses, queriendo hacerles creer que cumplió sus promesas de campañas, mientras la ciudad se cae a pedazos y la deshonestidad es espectacular. Además, su campaña es una tétrica farsa funestamente montada; ¿Por qué cuando era presidente municipal no exigió que a Torreón se le devolviera de Saltillo lo que allá se quedaba?; ¿Pedirá a la federación lo de Coahuila?; Permítaseme esbozar una socarrona sonrisa; a ustedes les dejo las carcajadas.

Entonces Coahuila: ¿Pa→ onde? ¡Si los otros entonan las mismas rancheras!, uno se baja del caballo porque no lo quiso llevar pa'l rancho; otro, su apá royendo el desierto se enriqueció; uno más se apareció de repente y tras pésima gestión municipal, busca salvar la muerte política de sus promotores y de él mismo; otra, mediocremente se conforma asirse la lana de la campaña en lugar de coaligarse y aquel está enojado por sus toros... Así pues, si ninguno ha puesto en práctica su integridad, ¿Cómo podrían combatir la terrible corrupción e impunidad que impera?