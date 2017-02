Cuestionan a Moreno Valle y se defiende

TORREÓN, COAH.-

RECHAZA DEJAR UNA DEUDA MAYOR A LA DE HUMBERTO MOREIRA EN COAHUILA

Los casos de corrupción deberán sancionarse si se prueban, dice Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla quien ayer acompañó a Guillermo Anaya Llamas, precandidato a la gubernatura por el PAN, en dos eventos de cierre de precampaña.

En su visita, el también presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, habló sobre la megadeuda de Coahuila y negó las acusaciones de organizaciones que señalan que la deuda heredada por su administración es superior a la que dejó Humberto Moreira. "(La de Coahuila) es una deuda que ha impedido que se vengan llevando a cabo proyectos de obra y de alto impacto que obviamente se tendrá que hacer una reestructuración en el próximo gobierno para poder tener la liquidez que les permita avanzar".

-¿Se debe castigar a los responsables?- Se le cuestionó.

"Siempre que haya alg→ un acto de corrupción se tendrá que sancionar, sin embargo, me parece que se tiene que ver caso por caso y tener documentación e información adecuada", respondió.

La presencia de Moreno Valle no pasó desapercibida por los jóvenes que están al tanto de los señalamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los cuales han publicado que el exgobernador dejó una deuda de más de 47 mil millones de pesos. Fueron Jorge Saucedo, Jorge Espejel y Gerardo Pineda, quienes tienen un portal denominado Red es Poder, los que cuestionaron sobre la deuda al exgobernador.

-Usted está apoyando la campaña de Memo, usted deja una deuda de 47 mil millones de pesos, Humberto dejó una deuda de 35 mil millones, expusieron.

"Si revisas los datos de Hacienda verás la deuda de Coahuila, la deuda de Puebla se redujo en 742 millones de pesos", respondió.

-¿Mexicanos Contra la Corrupción está mal?

"Yo uso la fuente oficial, ellos confundieron un PPS con deuda, no puedes deber lo que no has consumido, es como si tu con el teléfono, tienes un contrato y tienes un año de servicio y que en ese sentido ese año no lo has consumido y debieras lo que debes consumir", dijo Moreno Valle.

Añadió: "La SHCP es la única fuente oficial, con datos oficiales y ahí puedes comparar la deuda de Coahuila, ¿porque no revisas la Secretaría de Hacienda y seguimos platicando?" les dijo.

En entrevista para El Siglo de Torreón, Moreno Valle insistió en que la deuda de Puebla durante su sexenio, disminuyó al pasar de 9 mil 105 millones de pesos a 8 mil 363 millones de pesos.

Sobre la candidatura de Anaya, de quien dijo ser excompañero del Senado opinó que "tiene una oportunidad histórica para lograr la alternancia, me parece que Guillermo Anaya es un hombre con experiencia". Con respecto a su aspiración para contender por la presidencia de la república no quiso abundar, sólo dijo que está preparando su proyecto, mismo que presentará cuando se cumpla el tiempo establecido por la ley. En la reunión con jóvenes, estuvieron presentes también el senador con licencia, Luis Fernando Salazar y el exalcalde, Jorge Zermeño Infante.

Concluye la precampaña

Como parte del cierre de precampaña, Guillermo Anaya Llamas se reunió ayer con jóvenes y simpatizantes en tres eventos distintos que celebró en las ciudades de Torreón y Matamoros.

En su discurso a los matamorenses, el precandidato aseguró que "el cambio terminará con la represión, el autoritarismo y los malos gobiernos que han agobiado a los ciudadanos los últimos 12 años de moreirato en nuestra entidad".

En Torreón, Guillermo Anaya tuvo acercamiento con jóvenes a quienes pidió su participación activa en el próximo proceso electoral, afirmando que su activismo "permitirá cristalizar el sueño de los coahuilenses de la alternancia y el cambio con rumbo tras 84 años de malos gobiernos priistas".

"Nadie va a venir a resolver nuestros problemas, ustedes los jóvenes merecen tener las oportunidades y las facilidades para su desarrollo y crecimiento (...) que ya no tengan que salir de Torreón y de Coahuila a buscar oportunidades, yo me comprometo con ustedes a trabajar por un mejor futuro, un futuro prometedor, por eso les pido su apoyo".