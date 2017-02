Cuestionan jóvenes a Moreno Valle en cierre de campaña de Anaya

TORREÓN, COAH.-

Jóvenes que asistieron al evento de cierre de precampaña del aspirante a la candidatura por el PAN para contender por la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, cuestionaron al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien apareció “sorpresivamente” en el evento.

El encuentro se llevó a cabo hoy a la 1 de la tarde en la colonia San Isidro, de Torreón.

La presencia de Moreno Valle no pasó desapercibida por aquellos que están al tanto de los señalamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil como es el casos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes han publicado que el exgobernador dejó una deuda de más de 47 mil millones de pesos.

Son Jorge Saucedo, Jorge Espejel y Gerardo Pineda, quienes tienen un portal denominado Red es Poder, fueron los únicos asistentes que cuestionaron sobre la deuda al exgobernador.

-Usted está apoyando la campaña de Memo, usted deja una deuda de 47 mil millones de pesos, Humberto dejó una deuda de 35 mil millones, expusieron.

“Si revisas los datos de Hacienda verás la deuda de Coahuila, la deuda de Puebla se redujo se redujo en 742 millones de pesos”, respondió.

-¿Mexicanos Contra la Corrupción está mal?

“Yo uso la fuente oficial, ellos confundieron un PPS con deuda, no puedes deber lo que no has consumido, es como si tu con el teléfono, tienes un contrato y tienes un año de servicio y que en ese sentido ese año no lo has consumido y debieras lo que debes consumir”, dijo Moreno Valle.

Añadió: “La SHCP es la única fuente oficial, con datos oficiales y ahí puedes comprar la deuda de Coahuila, ¿porque no revisas la Secretaría de Hacienda y seguimos platicando?” les dijo.

En entrevista para El Siglo de Torreón, Moreno Valle insistió en que su administración no dejó una deuda de más de 47 mil millones de pesos, como lo publicaran los portales y medios: Aristegui Noticias, Sin embargo, Proceso, además de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino que se redujo la deuda pública de su entidad,de de 9 mil 105 millones de pesos a 8 mil 363 millones de pesos.