Alborota Viña del Mar

La cantante Jass Reyes ha causado furor en Chile.

La ahora vocalista de Playa Limbo se encuentra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en donde representó a la República Mexicana con la canción Cielo en llamas de su autoría, donde estaba de finalista hasta el cierre de esta edición.

Desde Viña del Mar, Jass habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su participación en este festival y su ingreso a la citada agrupación con la que planea sacar material discográfico en unos meses.

"Es un honor haber sido la única representante de mi México. Venir a un país diferente en el que nunca había estado y sobretodo compartir mi música y mi cultura ha sido fascinante. De igual manera he sido bien recibida por la prensa y también por la gente", expresó.

Los medios de comunicación chilenos reportaron que la joven también había sido contemplada para la elección de reina del festival, algo que ella misma confirmó durante la entrevista telefónica.

"No pude cumplir con las actividades que las candidatas tienen que realizar pues mi prioridad fue el certamen musical. La prensa acreditada es quien vota para la reina y a pesar de no haber hecho campaña como candidata a reina, obtuve muchos votos y la prensa me recibió increíble", explicó.

Bastante emocionada, la expupila de Alejandro Sanz en La Voz… México compartió que ha hecho muchos amigos en el país sudamericano, algunos seguidores de su propuesta musical y otros artistas.

"Es increíble porque conforme pasan los días he conocido personas que me han esperado fuera del hotel para saludarme y tomarse fotos conmigo; es más, hay quienes ya se saben la canción de Cielo en llamas pues los escuché coreándola cuando la cantaba", expresó.

Por otro lado, la cantante explicó que inició el año de la mejor manera ya que además de su labor en Viña del Mar se integró a Playa Limbo tras la salida de María León por proyectos en solitario.

"No puedo estar más agradecida con Dios y con la vida por haber empezado el año como cantante y compositora aquí en viña del mar y con la integración a Playa Limbo, también en el papel de compositora además de cantante", sostuvo.

La intérprete reveló que en breve lanzará con el grupo un nuevo tema tanto a las estaciones de radio como a plataformas digitales.

"Viene un primer sencillo el cual ya tenemos listo, les va a encantar. Regresando de Viña del Mar vamos a grabar el videoclip oficial, el cual va a ser realizado por nuestra productora Nebulas Music yo soy la directora creativa del mismo y también ya hay un par de fechas por confirmarse", anunció.

Por último, Jass Reyes expresó que desea pronto volver a la Comarca Lagunera ya que los habitantes de la región siempre la reciben con los brazos abiertos.

"Espero pronto ir a visitar de nuevo Torreón ya que es una ciudad en la que siempre me he sentido querida y bien recibida, me siento literal en casa cuando voy allá. Desde acá desde Viña le mando un saludo a Fher Ochoa, mi fan número uno de Torreón, gracias por tu constancia y tu apoyo", finalizó