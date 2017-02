Molesta a la IP falta de información de obras

Sin datos. Los empresarios del Comité Técnico del ISN se reunieron el pasado jueves con Ismael Ramos, sin embargo, al no presentar los resultados solicitados en 2016 se pospuso la reunión.

CONSIDERAN QUE AUTORIDADES INCUMPLIERON CON DATOS FINANCIEROS

Molesta a IP que no les faciliten el reporte financiero y físico de las obras.

Agustín Arellano Saucedo, miembro del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina, dijo que hubo molestia por parte de empresarios asistentes a la reunión convocada por la Secretaría de Finanzas al no cumplirse con el compromiso de presentar la información financiera y de las obras que corresponden al período de 2013 a 2016.

El pasado jueves se realizó la reunión ordinaria del comité en esta ciudad, pero debido a que Ismael Ramos, secretario de Finanzas no presentó la información solicitada de obras, de finanzas y remanentes que se tuvieron de años anteriores, los empresarios decidieron posponer la junta en un mes.

Arellano Saucedo declaró que "no nos fue bien en la junta, faltó que se presentará la información y por principio no se firmó la minuta anterior porque no se presentó para ver si hay corrección".

Mencionó que, gracias a que estuvieron presionando se logró después de 6 meses convocar a la reunión con el secretario de Finanzas, Ismael Ramos.

Comentó que hay incertidumbre por parte de los miembros del comité sobre las obras que se dicen están terminadas, pero se desconoce si hay rezagos, si sobró o no dinero y por qué de ello.

Reconoció que "la verdad sí nos molestamos al no poderle dar un seguimiento a todo esto, pero tenemos que seguirle, ya que lo que quieren las autoridades es que desista de ir a las reuniones. "Es molesto esto, pero hay que estar insistiendo. "

Apuntó que esta exigencia e insistencia por parte del comité técnico del ISN de Torreón es único en todo el Estado, ya que en Saltillo dejaron de juntarse.

Por su parte, Hugo Pérez Agüero, miembro del Comité Técnico del ISN, mencionó que no estaba de acuerdo en que la autoridad acuda sin presentar los resultados que se le pidieron desde el año pasado.

Indicó que para el comité es importante conocer al detalle esta información financiera y de avance de obra física, sobre todo si hay remanentes de otros años y a partir de ello tomar una decisión para el ejercicio de 2017.

Pérez Agüero mencionó que debido a la falta de información dieron un mes más para presentar los datos pedidos, aunque dijo que le parece mucho tiempo. "Se nos hace mucho tiempo un mes más para que presenten la información solicitada, ya que se supone que ya lo deberían tener y traer los papeles".

