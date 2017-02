Detectan en Coahuila 'desvío' de recursos

PIDECO REALIZó TRASPASO DE RECURSOS A BANCO

EL SIGLO DE TORREÓN

En 2009 la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco) realizó, sin justificar, traspaso de recursos al Banco Union Bank of California a favor de Comercial Scrow Services, INC y Escrow Trust Account .

Estas transacciones no entraron en la negociación de la deuda de Coahuila, pero tampoco se logró justificar su uso.

Aunque la información fue dada a conocer en reunión con diputados locales, la Procuraduría General del Estado del Coahuila (PGJEC) no informó los montos transferidos y ha mantenido en reserva la información. No obstante fue dada a conocer por el líder de la bancada panista del Congreso de Coahuila, Jesús de León.

De la transacción de Pideco al banco ubicado en California se derivan tres denuncias penales contra el entonces director de Pideco, Armando García Narro, quien murió el 8 de enero de 2016 y por ello las denuncias fueron concluidas.

De acuerdo a información de la Auditoría Superior del Estado (ASE) interpuso tres denuncias penales.

La primera en 2013, con número de expediente DGAP-013/2013, por detectar traspaso de dinero a Union Bank de California a favor de Commercial Escrow Services, INC. Escrow Trust Account por concepto de honorarios de dicha compañía por la tramitación para la obtención de una línea de crédito con la empresa Vital Funds, inc.

La segunda denuncia se interpuso en 2015, bajo el número de expediente DGA-029/2015, por el pago a personas morales y del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. En esta denuncia se refiere a los pagos que se relacionan con la solicitud de líneas de crédito en Estados Unidos.

La tercer denuncia, DGUI-03/2016, fue interpuesta en mayo de 2016. el titular de Asuntos jurídicos de la ASE, Luis Carlos García Gil, informa a la PGJEC la falta de recursos en Pideco e indica que Armando García Narro no pudo presentar evidencia del reintegro por lo que pide que se aplique la legislación aplicable.

No obstante La Procuraduría cierra el caso debido a que García Narro murió el 8 de enero. Y decidió no investigar la petición de créditos en Estados Unidos, el uso de recursos no presupuestado y la falta de evidencia en el uso de dichos recursos.

Cabe recordar que en Coahuila, la pasada administración de Humberto Moreira y Jorge Torres heredó una deuda de mas de 41 mil millones de pesos sin que al momento se haya logrado justificar su inversión. De esta deuda heredada 5 mil millones fueron contraídos con documentos falsos.

EL SIGLO DE TORREÓN