Urgen más tiempo para repatriar capital

ESTIMAN EXPERTOS QUE EL PROGRAMA DEL GOBIERNO SE QUEDÓ CORTO

- El nuevo programa de repatriación de capitales se quedó corto y sólo se reducirá a ser un esquema con buenas intenciones y pocos resultados, advirtieron especialistas de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF).

Se necesita que se den más opciones para las inversiones de los capitales que retornarán al país y más tiempo porque seis meses serán insuficientes. Por lo que es conveniente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haga ajustes acordes a la nueva realidad.

El fiscalista Miguel Ángel Vázquez Robles consideró que en un año incierto como lo será 2017, por lo que está pasando en Estados Unidos, las autoridades deben extender por seis meses más la posibilidad de repatriar capitales. Es decir, que dure todo el año.

Refirió que ese tipo de programas, en la década de los 90 tuvo buenos resultados porque no se ponía ninguna limitante como ahora que se obliga a invertir el dinero a ciertos sectores y actividades productivas como proyectos de ciencia y tecnología. Con la tasa de inflación más alta en México y el encarecimiento de la vida diaria, una buena opción puede permitir que los recursos que regresen al país se puedan canalizar a inversiones inmobiliarias como una casa-habitación o un departamento, propuso.

En ese sentido, el experto Juvenal Lobato mencionó que se dejó fuera al sector asegurador en donde se puede invertir en planes de ahorro para el retiro. Lo anterior provocará que se opte por hacer una repatriación parcial del total de los recursos mantenidos en el extranjero, advirtió.

Por lo que estimó que el decreto será más atractivo para las personas físicas y no tanto para las empresas.

Vázquez Robles apuntó que recientemente todos los cambios fiscales están orientados a recaudar más y no a fomentar el ahorro y la inversión. A diferencia del pasado, recordó que se permitía el ahorro, tanto en pesos como en dólares con tasas de interés atractivas y no como ahora que no hay más alternativas diversificadas con otras divisas como el dólar.

"No hay posibilidad de inversión en dólares y eso nos lleva a Estados Unidos; la lógica es que si se permite tener dólares en México, pues uno los mantiene aquí; el programa de repatriación tiene buenos conceptos, pero le falta.

Además está la inseguridad y una forma de invitarlos a regresar es dar facilidades, afirmó.

